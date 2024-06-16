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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:53

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

https://youtu.be/9nVrlK1FIaA
Дракон слабшає, не швидко, але впевнено чахне, через рік сам ложку не буде в змозі тримати(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 18:49

somilitark Ви занадто оптимістичні, як я був рік тому. Москалі, нажаль, не тупі і завчасно почали економити, тому гроші в них закінчаться пізніше
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:41

  Дюрі-бачі написав:somilitark Ви занадто оптимістичні, як я був рік тому. Москалі, нажаль, не тупі і завчасно почали економити, тому гроші в них закінчаться пізніше

Послухайте уважно Мілова, абсолютно всі сфери економіки так чи інакше з серйозними проблемами.
Сільське господарство без техніки, без хімікатів, бес посівних матеріалів, без робітників, бо самі розумні кріпаки поперлися воювати проти нас.
12-го рубанули розрахунки в валюті, імпорт прийдеться оплачувати і возити готівкою в валізах.
Газпром збитковий, видобуток прийдеться далі скорочувати, бо можливості продавати в скрапленому вигляді газ теж обрубали.
Алюміній і нікель вже плавлять без прибутку і падають об'єми продажу за кордон.
Неврожай теж це факт, сподіваюсь вони засохнуть ще більше.
З усіх боків їх піджимають, не все так швидко, але колись запам'яталась фраза з совкових часів, коли "служили" в Афганістані, то кожний заход нових строковиків повертався в зовсім іншу країну: безпросвітність, дефіцити, нікому не потрібність, безробіття, бо таких відморозків ніхто не хотів брати на роботу.
Але головне це мало важкої техніки, вчора ми не підбили жодного танка і всього 6 БМП, зазвичай менше 15-20 підбитих бетерів не буває, по танкам теж мінімум 10.
Вони друкують фантікі шо дурні, гроші в них не закінчаться, бо валюту населенню не будуть продавати, але товарів теж не буде, їх розкатують США як розкатали совок, стали варити жабу скоріше, це добре.
somilitark
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  #<1 ... 73747576
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