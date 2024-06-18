Додано: Вів 18 чер, 2024 14:01

Россия отдаёт свои территории под контроль Китая



Издание NikkeiAsia опубликовало информацию, что во время недавней поездки Путина в Пекин между Китаем и Россией была достигнута принципиальная договоренность о передаче КНР прав на участок течения реки Туманная (кит. Тумыньцзян, кор. Туманган).



Река Туманная течет на восток вдоль границы Китая и Северной Кореи, а затем по территории России, впадая в Японское море. Китайские суда на данный момент могут свободно перемещаться по реке только до деревни Фанчуань, Цзилинь, не имеющей выхода к морю. Для дальнейшего прохождения 15-километрового участка до Японского моря требуется разрешение России и Северной Кореи. Россия свое согласие уже дала, теперь Путин летит в Корею, чтобы по поручению китайского лидера обкашлять вопросик с Ким Чен Ыном.



За последние десятилетия Китай много раз призывал Россию и Северную Корею разрешить китайским судам проходить по реке в Японское море, предлагая создать специальную экономическую зону вдоль ее берегов. Раньше Россия не торопилась соглашаться на территориальные уступки, справедливо опасаясь, что это усилит влияние Китая в Северо-Восточной Азии. Но начало СВО, потеря европейских рынков, растущая зависимость от Пекина выкручивают Путину руки. И вот результат.



Тем временем, аппетиты товарища Си только растут. В 2004 году в собственность КНР полностью перешел остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский, расположенные в районе Хабаровска. Тогда Путин отписал Китаю примерно 337 квадратных километров российской территории. После этого китайская сторона заявила, что пограничные взаимоотношения России и Китая урегулированы. Но уже в 2012 году Китай вновь выдвинул претензии к России, на этот раз на Алтае. После передачи Китаю и этой территории издание China Daily, назвала процесс установки китайских пограничных столбов «восстановлением контроля над утраченными ранее землями». Всего Китай претендует на полтора миллиона квадратных метров по всему периметру нынешней границы КНР—РФ, считая эти территории исторически китайскими.