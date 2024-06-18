Дракон слабшає, не швидко, але впевнено чахне, через рік сам ложку не буде в змозі тримати(((
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Нед 16 чер, 2024 17:53
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Дракон слабшає, не швидко, але впевнено чахне, через рік сам ложку не буде в змозі тримати(((
Додано: Нед 16 чер, 2024 18:49
somilitark Ви занадто оптимістичні, як я був рік тому. Москалі, нажаль, не тупі і завчасно почали економити, тому гроші в них закінчаться пізніше
Додано: Нед 16 чер, 2024 19:41
Послухайте уважно Мілова, абсолютно всі сфери економіки так чи інакше з серйозними проблемами.
Сільське господарство без техніки, без хімікатів, бес посівних матеріалів, без робітників, бо самі розумні кріпаки поперлися воювати проти нас.
12-го рубанули розрахунки в валюті, імпорт прийдеться оплачувати і возити готівкою в валізах.
Газпром збитковий, видобуток прийдеться далі скорочувати, бо можливості продавати в скрапленому вигляді газ теж обрубали.
Алюміній і нікель вже плавлять без прибутку і падають об'єми продажу за кордон.
Неврожай теж це факт, сподіваюсь вони засохнуть ще більше.
З усіх боків їх піджимають, не все так швидко, але колись запам'яталась фраза з совкових часів, коли "служили" в Афганістані, то кожний заход нових строковиків повертався в зовсім іншу країну: безпросвітність, дефіцити, нікому не потрібність, безробіття, бо таких відморозків ніхто не хотів брати на роботу.
Але головне це мало важкої техніки, вчора ми не підбили жодного танка і всього 6 БМП, зазвичай менше 15-20 підбитих бетерів не буває, по танкам теж мінімум 10.
Вони друкують фантікі шо дурні, гроші в них не закінчаться, бо валюту населенню не будуть продавати, але товарів теж не буде, їх розкатують США як розкатали совок, стали варити жабу скоріше, це добре.
Додано: Нед 16 чер, 2024 20:47
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Абсолютно згідний.
Але:
1. Є "заначка"
2. Нафту ніхто не заважає продавати
В поточному стані заначка закінчиться в 2026 чи 2027 р.
На друк фантів всім класти, важливі гроші: золото, $, юані, за які можна купити товари.
На валюту населенню то по барабану, а от якщо солдат не зможе за свою ЗП купити iPhone дружині чи новий Москвич (白云母), то він відмовиться воювати.
Додано: Вів 18 чер, 2024 13:42
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
На Вашу думку, чи зможе росія й тут обійти нову хвилю санкцій?
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:01
Россия отдаёт свои территории под контроль Китая
Издание NikkeiAsia опубликовало информацию, что во время недавней поездки Путина в Пекин между Китаем и Россией была достигнута принципиальная договоренность о передаче КНР прав на участок течения реки Туманная (кит. Тумыньцзян, кор. Туманган).
Река Туманная течет на восток вдоль границы Китая и Северной Кореи, а затем по территории России, впадая в Японское море. Китайские суда на данный момент могут свободно перемещаться по реке только до деревни Фанчуань, Цзилинь, не имеющей выхода к морю. Для дальнейшего прохождения 15-километрового участка до Японского моря требуется разрешение России и Северной Кореи. Россия свое согласие уже дала, теперь Путин летит в Корею, чтобы по поручению китайского лидера обкашлять вопросик с Ким Чен Ыном.
За последние десятилетия Китай много раз призывал Россию и Северную Корею разрешить китайским судам проходить по реке в Японское море, предлагая создать специальную экономическую зону вдоль ее берегов. Раньше Россия не торопилась соглашаться на территориальные уступки, справедливо опасаясь, что это усилит влияние Китая в Северо-Восточной Азии. Но начало СВО, потеря европейских рынков, растущая зависимость от Пекина выкручивают Путину руки. И вот результат.
Тем временем, аппетиты товарища Си только растут. В 2004 году в собственность КНР полностью перешел остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский, расположенные в районе Хабаровска. Тогда Путин отписал Китаю примерно 337 квадратных километров российской территории. После этого китайская сторона заявила, что пограничные взаимоотношения России и Китая урегулированы. Но уже в 2012 году Китай вновь выдвинул претензии к России, на этот раз на Алтае. После передачи Китаю и этой территории издание China Daily, назвала процесс установки китайских пограничных столбов «восстановлением контроля над утраченными ранее землями». Всего Китай претендует на полтора миллиона квадратных метров по всему периметру нынешней границы КНР—РФ, считая эти территории исторически китайскими.
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:15
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Ну тут або віддавати по кілька кілометрів, або Китай деанонсує Айгунський договір і доведеться віддавати 3,5 області
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