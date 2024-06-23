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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46
А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38
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Ірина_
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