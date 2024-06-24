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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39
>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.
хто б сумнівався ...
Додано: Пон 24 чер, 2024 08:30
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Роскосмический батутный клоун Рогозин внезапно сделал интересное заявление, призвав не обвинять Украину и НАТО в резне в Дагестане
"Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.
А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - считает он.
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:19
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:00
Щоб Данія заблокувала танкери - це прям нереально оптимістично.
Ось між-іншим картинка в тему:
55% експорту нафти - це мегасильний удар по РФ. Саме тому цього не буде на третій рік війни. Може на 7-8.
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