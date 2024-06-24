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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Бійня в Дагестані - головне. У Махачкалі та Дербенті вбито сімох силовиків і священика, атаковано синагогу і церкву, є дані про 40 заручників

схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39

>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.

хто б сумнівався ...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 08:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.

хто б сумнівався ...


Роскосмический батутный клоун Рогозин внезапно сделал интересное заявление, призвав не обвинять Украину и НАТО в резне в Дагестане

"Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.

А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - считает он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:19

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ

Щоб Данія заблокувала танкери - це прям нереально оптимістично.
Ось між-іншим картинка в тему:

55% експорту нафти - це мегасильний удар по РФ. Саме тому цього не буде на третій рік війни. Може на 7-8.
andrijk777
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