greenozon написав:>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.
хто б сумнівався ...
Роскосмический батутный клоун Рогозин внезапно сделал интересное заявление, призвав не обвинять Украину и НАТО в резне в Дагестане
"Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.
А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - считает он.
У Центральній Азії, як і в Арктиці, залежність Москви від Пекіна в підтримці його військової машини змушує її мовчазно погоджуватися на зазіхання. У цьому стратегічно розташованому регіоні Пекін втягує в свою орбіту місцеві економіки. Китайські інвестиції відволікають молодих працівників регіону від Росії. Профінансована Китаєм залізниця обіцяє з’єднати її з Європою в обхід території Росії. Китайські проекти відновлюваної енергетики допомагають зменшити залежність країни від російського газу
поступова зміна балансу сил в регіоні відбувалася впродовж багатьох років, але російське вторгнення в Україну значно прискорило процес. В регіоні сприйняли напад на Україну як безглузде та зловісне порушення територіальної цілісності колишньої радянської республіки – такої, як і вони самі. Замість того, щоб підтримати Москву, усі п’ять центральноазіатських держав вирішили зберігати нейтралітет щодо вторгнення.
цікавий момент - Китай створює заводи, які дозволяють місцевим заробляти в країні, не треба їхати в Рашу на заробітки