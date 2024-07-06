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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39
>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.
хто б сумнівався ...
Додано: Пон 24 чер, 2024 08:30
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Роскосмический батутный клоун Рогозин внезапно сделал интересное заявление, призвав не обвинять Украину и НАТО в резне в Дагестане
"Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.
А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - считает он.
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:19
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:00
Щоб Данія заблокувала танкери - це прям нереально оптимістично.
Ось між-іншим картинка в тему:
55% експорту нафти - це мегасильний удар по РФ. Саме тому цього не буде на третій рік війни. Може на 7-8.
Додано: Чет 04 лип, 2024 17:35
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
цікавий момент - Китай створює заводи, які дозволяють місцевим заробляти в країні, не треба їхати в Рашу на заробітки
Додано: Чет 04 лип, 2024 22:15
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Доходы россии от экспорта нефти и газа в первой половине года выросли на 41%, - Reuters
От продажи нефти и газа в федеральный бюджет за первые шесть месяцев 2024 года поступило 5,698 трлн руб. ($65,12 млрд), что на 41% выше. Рост доходов обусловлен повышением цен на нефть и ослаблением рубля, отмечает агентство.
Это свидетельствует о том, что Западу пока не удается радикально изменить ситуацию с эффективностью введенных в отношении россии нефтегазовых санкций.
Додано: Суб 06 лип, 2024 09:50
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота.
От подобається мені коли москалі продають золото
Додано: Суб 06 лип, 2024 11:43
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
І купляють за нього юані?
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