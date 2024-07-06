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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 21:46

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

А мосбіржа всі $ та Є примусово конвертує клієнтам по курсу 12 червня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:38

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Бійня в Дагестані - головне. У Махачкалі та Дербенті вбито сімох силовиків і священика, атаковано синагогу і церкву, є дані про 40 заручників

схоже ІДІЛ продовжить тероризувати Рашу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 23:39

>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.

хто б сумнівався ...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 08:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

greenozon написав:>> бійню в Дагестані могли організувати російські спецслужби.

хто б сумнівався ...


Роскосмический батутный клоун Рогозин внезапно сделал интересное заявление, призвав не обвинять Украину и НАТО в резне в Дагестане

"Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев считает, что за терактом в республике стоят спецслужбы Украины и стран НАТО.

А я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведёт нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем - бревна не разглядим. А пора бы", - считает он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:19

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:00

  Дюрі-бачі написав:14 пакет з санкціями. Нажаль, Данія так і не блокує танкерів. Поки тільки Газпром добивають через термінали СПГ

Щоб Данія заблокувала танкери - це прям нереально оптимістично.
Ось між-іншим картинка в тему:

55% експорту нафти - це мегасильний удар по РФ. Саме тому цього не буде на третій рік війни. Може на 7-8.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 17:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Росія більше не потрібна: Середня Азія відвертається від Москви, - WSJ
У Центральній Азії, як і в Арктиці, залежність Москви від Пекіна в підтримці його військової машини змушує її мовчазно погоджуватися на зазіхання. У цьому стратегічно розташованому регіоні Пекін втягує в свою орбіту місцеві економіки. Китайські інвестиції відволікають молодих працівників регіону від Росії. Профінансована Китаєм залізниця обіцяє з’єднати її з Європою в обхід території Росії. Китайські проекти відновлюваної енергетики допомагають зменшити залежність країни від російського газу

поступова зміна балансу сил в регіоні відбувалася впродовж багатьох років, але російське вторгнення в Україну значно прискорило процес. В регіоні сприйняли напад на Україну як безглузде та зловісне порушення територіальної цілісності колишньої радянської республіки – такої, як і вони самі. Замість того, щоб підтримати Москву, усі п’ять центральноазіатських держав вирішили зберігати нейтралітет щодо вторгнення.

цікавий момент - Китай створює заводи, які дозволяють місцевим заробляти в країні, не треба їхати в Рашу на заробітки
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 22:15

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Доходы россии от экспорта нефти и газа в первой половине года выросли на 41%, - Reuters

От продажи нефти и газа в федеральный бюджет за первые шесть месяцев 2024 года поступило 5,698 трлн руб. ($65,12 млрд), что на 41% выше. Рост доходов обусловлен повышением цен на нефть и ослаблением рубля, отмечает агентство.

Это свидетельствует о том, что Западу пока не удается радикально изменить ситуацию с эффективностью введенных в отношении россии нефтегазовых санкций.
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 09:50

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота.
От подобається мені коли москалі продають золото
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 11:43

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота.
От подобається мені коли москалі продають золото


І купляють за нього юані?
GALeon
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