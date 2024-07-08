Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота. От подобається мені коли москалі продають золото
В них новий тренд, немає валюти на продаж, треба брати банківське золото. Багато знову повалило на виїзд з країни, бо зрозуміли, що питання нової мобілізації це питання тільки часу, плюс іншого варіанта сплавити фублі немає, тільки метал придбати. Так що це пересічні ломанулись в не великі золоті злитки, ще пару місяців в бажаючих є, бо з такою динамікою і цю лавку закриють)))
Зазначимо, що Boeing та Airbus вийшли з російського ринку, також російським літакам заборонені польоти у США та Європу. Все це призвело до того, що близько 550 лайнерів західного виробництва залишились без запчастин, а це хоча і формально було близько 65% від всіх російських пасажирських літаків, але 95% всіх перельотів.
Тобто за шість років у РФ мають "наклепати" десь півтисячі авіалайнерів. А це точно нереалістичний сценарій. При цьому сам Чемезов це чудово знає, бо за 2023 рік авіазавод в Казані (він же КАПО) не зміг передати жодного Ту-214. Більше того до 2030 року навіть за планом має бути вироблено лише 70 цих літаків, з яких не всі будуть пасажирськими лайнерами.