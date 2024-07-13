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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 12:33

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота.
От подобається мені коли москалі продають золото

В них новий тренд, немає валюти на продаж, треба брати банківське золото.
Багато знову повалило на виїзд з країни, бо зрозуміли, що питання нової мобілізації це питання тільки часу, плюс іншого варіанта сплавити фублі немає, тільки метал придбати.
Так що це пересічні ломанулись в не великі золоті злитки, ще пару місяців в бажаючих є, бо з такою динамікою і цю лавку закриють)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

У РФ визнали, що з 2030 року цивільної авіації у них вже не буде
Зазначимо, що Boeing та Airbus вийшли з російського ринку, також російським літакам заборонені польоти у США та Європу. Все це призвело до того, що близько 550 лайнерів західного виробництва залишились без запчастин, а це хоча і формально було близько 65% від всіх російських пасажирських літаків, але 95% всіх перельотів.

Тобто за шість років у РФ мають "наклепати" десь півтисячі авіалайнерів. А це точно нереалістичний сценарій. При цьому сам Чемезов це чудово знає, бо за 2023 рік авіазавод в Казані (він же КАПО) не зміг передати жодного Ту-214. Більше того до 2030 року навіть за планом має бути вироблено лише 70 цих літаків, з яких не всі будуть пасажирськими лайнерами.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 08:05

Shaman Так наче через Китай тягнуть запчастини ... Мене найбільше дивує що вони вкрали літаки які були в лізингу і ніхто з ними не судиться, просто мовчать
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:31

16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

https://youcontrol.com.ua/data-research/foreign businesses in Russia over almost 2.5 years of war/

:oops: :oops: :oops:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:36

  greenozon написав:16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

https://youcontrol.com.ua/data-research/foreign businesses in Russia over almost 2.5 years of war/

:oops: :oops: :oops:

"майже 2,7 млрд доларів" за 2,5 роки, тобто лярд в рік - це копійки для РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:18

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/13/716618/


Уряд росії в суботу 13 липня знизив вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти для великих експортерів з 60% до 40%.

Про це йдеться у повідомленні російського ТАСС, з посиланням на Кабмін рф.

"Рішення було прийнято з урахуванням стабілізації курсу національної валюти і досягнення достатнього рівня валютної ліквідності", - йдеться в повідомленні.
greenozon
 
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