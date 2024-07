Додано: Пон 08 лип, 2024 13:31

16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.