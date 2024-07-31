RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 12:33

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 липня: 229.6 (+2) млрд Юанів, 303.6(-26.1) тон золота.
От подобається мені коли москалі продають золото

В них новий тренд, немає валюти на продаж, треба брати банківське золото.
Багато знову повалило на виїзд з країни, бо зрозуміли, що питання нової мобілізації це питання тільки часу, плюс іншого варіанта сплавити фублі немає, тільки метал придбати.
Так що це пересічні ломанулись в не великі золоті злитки, ще пару місяців в бажаючих є, бо з такою динамікою і цю лавку закриють)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13293
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:35

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

У РФ визнали, що з 2030 року цивільної авіації у них вже не буде
Зазначимо, що Boeing та Airbus вийшли з російського ринку, також російським літакам заборонені польоти у США та Європу. Все це призвело до того, що близько 550 лайнерів західного виробництва залишились без запчастин, а це хоча і формально було близько 65% від всіх російських пасажирських літаків, але 95% всіх перельотів.

Тобто за шість років у РФ мають "наклепати" десь півтисячі авіалайнерів. А це точно нереалістичний сценарій. При цьому сам Чемезов це чудово знає, бо за 2023 рік авіазавод в Казані (він же КАПО) не зміг передати жодного Ту-214. Більше того до 2030 року навіть за планом має бути вироблено лише 70 цих літаків, з яких не всі будуть пасажирськими лайнерами.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6460
З нами з: 29.09.19
Подякував: 627 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 08:05

Shaman Так наче через Китай тягнуть запчастини ... Мене найбільше дивує що вони вкрали літаки які були в лізингу і ніхто з ними не судиться, просто мовчать
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3524
З нами з: 29.07.22
Подякував: 612 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:31

16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

https://youcontrol.com.ua/data-research/foreign businesses in Russia over almost 2.5 years of war/

:oops: :oops: :oops:
greenozon
 
Повідомлень: 16401
З нами з: 01.06.14
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:36

  greenozon написав:16 533 компанії з іноземними учасниками зі 143 країн було зареєстровано в росії за майже два з половиною роки повномасштабної війни. Внески в статутні капітали компаній за цей період становлять понад 240 млрд рублів або майже 2,7 млрд доларів. Найбільшими інвесторами в російську економіку стали фізичні та юридичні особи з білорусі та Китаю.

https://youcontrol.com.ua/data-research/foreign businesses in Russia over almost 2.5 years of war/

:oops: :oops: :oops:

"майже 2,7 млрд доларів" за 2,5 роки, тобто лярд в рік - це копійки для РФ.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5349
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 10:18

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/13/716618/


Уряд росії в суботу 13 липня знизив вимогу щодо обов'язкового продажу іноземної валюти для великих експортерів з 60% до 40%.

Про це йдеться у повідомленні російського ТАСС, з посиланням на Кабмін рф.

"Рішення було прийнято з урахуванням стабілізації курсу національної валюти і досягнення достатнього рівня валютної ліквідності", - йдеться в повідомленні.
greenozon
 
Повідомлень: 16401
З нами з: 01.06.14
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 07:32

Много ходов очка

Российские импортеры столкнулись с новой, и очень серьезной проблемой в расчетах с Китаем: они начали получать отказы принимать оплату в юанях, если те были куплены в России. С такими деньгами опасаются иметь дело не только китайские банки, но даже платежные агенты, которые помогающие перевести деньги на Восток через третьи страны, – их услугами сейчас пользуются многие импортеры.

В сфере трансграничных платежей в июне появились новые термины – «чистый» и «грязный» юани, рассказали The Moscow Times несколько участников рынка. «Чистый» – тот, что куплен за рубежом, а «грязный» – на территории России (не важно, где – на бирже и на межбанковском рынке). Этот «грязный» юань», по их словам, теперь становится обузой.

После того, как США 12 июня ввели санкции против Московской биржи и азиатских дочек крупнейших банков, число китайских банков, готовых принимать деньги из России резко снизилось. У «ВТБ Шанхай», которая в июне тоже попала под санкции, начались серьезные проблемы с перечислением юаней на счета клиентов в Китае. Банку и раньше было непросто купить юани внутри страны (США еще в феврале пригрозили вторичными санкциями банкам, активно работающим с Россией), и он пополнял запасы по сложным схемам, объясняет The Moscow Times финансист российской внешнеторговой компании: либо на Мосбирже с последующий отправкой в Китай через местные банки-посредники, либо через российское подразделение Bank of China, куда юани «перегоняли» опять же банки-посредники. Теперь этот ручеек теперь остановился, потому что посредники, помогавшие с пересылкой юаней, и Bank of China, отказались это делать.

А работать «на встречных потоках» – использовать для оплаты товаров те юани, которые поступают в банк на счета экспортеров, или обмениваться долговыми обязательствами в зачет подобных операций – становится все сложнее, соглашается руководитель компании-платежного агента. Проходящий через ВТБ-Шанхай экспорт меньше, чем платежи за импорт, объясняет он.

В результате прямые платежи из России в Китай в юанях, и раньше ходившие со скрипом, теперь почти перестали доставляться получателям. «Если до 12 июня китайские контрагенты быстро и без проблем получали около 15% таких платежей, то сейчас, по нашим оценкам – около 5%», – делится данными собеседник The Moscow Times. В ответ внешнеторговые компании и поставщики стали получать от ВТБ-Шанхай и китайских банков объяснение о нехватке юаней и очередях на их получение.

Но банки – это еще полбеды. Еще хуже, что возникает проблема с единственной работавшей быстро и почти без перебоев схемой расчетов по внешнеторговым сделкам – через платежных агентов в других юрисдикциях. Весной, когда платежи в Китай начали массово зависать, многие импортеры махнули рукой на банки и стали пользоваться услугами таких агентов. Это существенно увеличивало издержки (на 3-5%, по словам импортеров), зато деньги доходили, а товар – поступал. Появление «грязного» юаня все испортило.

«За прошедший месяц трое из пяти наших платежных агентов сообщили, что будут работать только с "чистыми" юанями», – рассказывает поставщик оборудования из Китая. Часть агентов при этом готовы получать рубли и сами переводить их в «чистые» юани, но обходится это очень дорого – почти в 10% с учетом «агентских» и потерь на конвертации, а в случае с «сильно санкционными» товарами – и дороже, сетует он.

Можно пытаться платить и напрямую в Китай в рублях, но опять же не так просто «дотолкать» их туда – не все банки готовы принимать платежи в российской валюте; а те, кто готов, часто выставляют грабительские курсы конвертации в «чистый» юань, продолжает собеседник The Moscow Times. Но даже «дотолкав» до Китая, расплатиться рублями там непросто: они немногим нужны. «Поставщиков, которые готовы получить рубли, найти еще сложнее [чем банки, готовые их принять] и они, опять же, склонны поднимать цены по таким поставкам, поэтому все равно получается не быстро и дорого, – рассказывает поставщик хозяйственных товаров. – Поэтому мы пока держимся за "наши" юани и агентов, но уже чувствуем тут проблемы и рост издержек – и это при том, что нам уже давно непросто конкурировать по цене с теми, кто завозит товар из Китая в Россию по так называемым «карго» схемам, а по сути — контрабандой».
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12229
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 15:45

somilitark

Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))

Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.


А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13293
З нами з: 30.12.09
Подякував: 698 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
4
5
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 189424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.