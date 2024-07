Додано: Пон 22 лип, 2024 07:32

Российские импортеры столкнулись с новой, и очень серьезной проблемой в расчетах с Китаем: они начали получать отказы принимать оплату в юанях, если те были куплены в России. С такими деньгами опасаются иметь дело не только китайские банки, но даже платежные агенты, которые помогающие перевести деньги на Восток через третьи страны, – их услугами сейчас пользуются многие импортеры.



В сфере трансграничных платежей в июне появились новые термины – «чистый» и «грязный» юани, рассказали The Moscow Times несколько участников рынка. «Чистый» – тот, что куплен за рубежом, а «грязный» – на территории России (не важно, где – на бирже и на межбанковском рынке). Этот «грязный» юань», по их словам, теперь становится обузой.



После того, как США 12 июня ввели санкции против Московской биржи и азиатских дочек крупнейших банков, число китайских банков, готовых принимать деньги из России резко снизилось. У «ВТБ Шанхай», которая в июне тоже попала под санкции, начались серьезные проблемы с перечислением юаней на счета клиентов в Китае. Банку и раньше было непросто купить юани внутри страны (США еще в феврале пригрозили вторичными санкциями банкам, активно работающим с Россией), и он пополнял запасы по сложным схемам, объясняет The Moscow Times финансист российской внешнеторговой компании: либо на Мосбирже с последующий отправкой в Китай через местные банки-посредники, либо через российское подразделение Bank of China, куда юани «перегоняли» опять же банки-посредники. Теперь этот ручеек теперь остановился, потому что посредники, помогавшие с пересылкой юаней, и Bank of China, отказались это делать.



А работать «на встречных потоках» – использовать для оплаты товаров те юани, которые поступают в банк на счета экспортеров, или обмениваться долговыми обязательствами в зачет подобных операций – становится все сложнее, соглашается руководитель компании-платежного агента. Проходящий через ВТБ-Шанхай экспорт меньше, чем платежи за импорт, объясняет он.



В результате прямые платежи из России в Китай в юанях, и раньше ходившие со скрипом, теперь почти перестали доставляться получателям. «Если до 12 июня китайские контрагенты быстро и без проблем получали около 15% таких платежей, то сейчас, по нашим оценкам – около 5%», – делится данными собеседник The Moscow Times. В ответ внешнеторговые компании и поставщики стали получать от ВТБ-Шанхай и китайских банков объяснение о нехватке юаней и очередях на их получение.



Но банки – это еще полбеды. Еще хуже, что возникает проблема с единственной работавшей быстро и почти без перебоев схемой расчетов по внешнеторговым сделкам – через платежных агентов в других юрисдикциях. Весной, когда платежи в Китай начали массово зависать, многие импортеры махнули рукой на банки и стали пользоваться услугами таких агентов. Это существенно увеличивало издержки (на 3-5%, по словам импортеров), зато деньги доходили, а товар – поступал. Появление «грязного» юаня все испортило.



«За прошедший месяц трое из пяти наших платежных агентов сообщили, что будут работать только с "чистыми" юанями», – рассказывает поставщик оборудования из Китая. Часть агентов при этом готовы получать рубли и сами переводить их в «чистые» юани, но обходится это очень дорого – почти в 10% с учетом «агентских» и потерь на конвертации, а в случае с «сильно санкционными» товарами – и дороже, сетует он.



Можно пытаться платить и напрямую в Китай в рублях, но опять же не так просто «дотолкать» их туда – не все банки готовы принимать платежи в российской валюте; а те, кто готов, часто выставляют грабительские курсы конвертации в «чистый» юань, продолжает собеседник The Moscow Times. Но даже «дотолкав» до Китая, расплатиться рублями там непросто: они немногим нужны. «Поставщиков, которые готовы получить рубли, найти еще сложнее [чем банки, готовые их принять] и они, опять же, склонны поднимать цены по таким поставкам, поэтому все равно получается не быстро и дорого, – рассказывает поставщик хозяйственных товаров. – Поэтому мы пока держимся за "наши" юани и агентов, но уже чувствуем тут проблемы и рост издержек – и это при том, что нам уже давно непросто конкурировать по цене с теми, кто завозит товар из Китая в Россию по так называемым «карго» схемам, а по сути — контрабандой».