andrijk777 написав:somilitark написав:somilitark
Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.
А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).
Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
щоб задовольнити апетити "ефективних" менеджерів Газпрому Раші доведеться витрачати менше грошей на війну