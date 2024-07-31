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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:08

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:somilitark

Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))

Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.


А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).

Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?

щоб задовольнити апетити "ефективних" менеджерів Газпрому Раші доведеться витрачати менше грошей на війну
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
Дуже просто
Був в москалів план по якому Газпром буде приносити 28 млрд доларів прибутку щороку(результат 2021 року)
Але в 2022 році Газпром приніс прибутку всього 17 млрд доларів..отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
А в 2023 прибуток змінився з-битком в 3,3 млрд доларів..
А тепер сам разхуй
Могло бути 3*28=84 млрд прибутків
а стало 28+17-3=42 млрд доларів...

Сам зможеш розібратись що для нас краще?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32

  budivelnik написав:отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла

Це неправда. Прибуток Газпрому ніяк не впливає на закупівлю передацією снарядів чи ракет.
andrijk777
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