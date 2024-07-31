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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:08

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:somilitark

Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))

Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.


А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).

Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?

щоб задовольнити апетити "ефективних" менеджерів Газпрому Раші доведеться витрачати менше грошей на війну
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
Дуже просто
Був в москалів план по якому Газпром буде приносити 28 млрд доларів прибутку щороку(результат 2021 року)
Але в 2022 році Газпром приніс прибутку всього 17 млрд доларів..отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
А в 2023 прибуток змінився з-битком в 3,3 млрд доларів..
А тепер сам разхуй
Могло бути 3*28=84 млрд прибутків
а стало 28+17-3=42 млрд доларів...

Сам зможеш розібратись що для нас краще?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32

  budivelnik написав:отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла

Це неправда. Прибуток Газпрому ніяк не впливає на закупівлю передацією снарядів чи ракет.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 20:24

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Дуже просто
Був в москалів план по якому Газпром буде приносити 28 млрд доларів прибутку щороку(результат 2021 року)
Але в 2022 році Газпром приніс прибутку всього 17 млрд доларів..отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
А в 2023 прибуток змінився з-битком в 3,3 млрд доларів..
А тепер сам разхуй
Могло бути 3*28=84 млрд прибутків
а стало 28+17-3=42 млрд доларів...

Сам зможеш розібратись що для нас краще?
Це неправда. Прибуток Газпрому ніяк не впливає на закупівлю передацією снарядів чи ракет.
Який ще висновок можна отримати від людини для якої сплата податків українським бізнесом- шкодить Україні бо більше крадуть....

Вікіпедія
Газпром - більше 50% акцій належить Державі Росія...
Тобто втрата газпромом 42 млрд доларів=втраті російського бюджету 21 млрд доларів...
budivelnik
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