Додано: Сер 31 лип, 2024 22:39

andrijk777 написав: somilitark написав: somilitark



Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))



Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі

Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.



А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с). Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи,

Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)? Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?

Попрошу не тикати пане свідок ждунішка бензоколонки.Нові форумчани пробивають чергове дно?Напевне і за совком жалкуєте?А знаєте чому гепнувся совок? Майже усі галузі комуняцької економіки були збиткові. Надірвалась стара бензоколонка, коли майже половина бюджета йшла на військову прірву.А у збиток ніхто не буде нічого виробляти в ринковій економіці, бо тоді державі треба буде або заливати пусті емісійні гроші в збиткові підприємства, або скорочувати людей і виробництво, щоб збитки мінімізувати.Явно в грязьпромі не хочуть скорочувати людей, бо потім спеців набрати буде важко, але відверто продаж газу китайцям і на внутрішньому ринку збитковий.грзьпром вже замахнувся на їх валютні резерви, а лише в 21-му році грязьпром відкашлював ярди зелені в бюджет раши, зараз потребує багатомільярдних вливань.В них вже реальна інфляція на рівні 30% за рік, буде більше, бо треба рятувати грязьпром, а також вироблення діамантів, вугільників, сталеварів, на днях продали їхню Розетку валберіз, куча компаній в торгівлі, транспорті, будівництві ( бо скоротили пільгову імпотеку ) ЗБИТКОВІ!!! З комунальним господарством теж біда, бо воно валиться і потребує інвестицій.Проблеми з розрахунками за імпорт, купа людей купи-продай теж будуть на вулиці, бюджет знову буде в дупі.Жабу варять з усіх боків, саме тому всі агенти бензоколонки заволали "про неминучі переговори".Так що монстра штовхають до виходу з Афганістану як було в 89-му, щоб не було нової революції еліт і чергового розпаду бензоколонки, проблеми в економіці заставлять їх від нас відчепитися.Але це зрозуміло явно не всім, хоча наче просто як 1+1(((