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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 31 лип, 2024 17:08
andrijk777 написав: somilitark написав:somilitark
Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))
Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.
А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).
Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
щоб задовольнити апетити "ефективних" менеджерів Газпрому Раші доведеться витрачати менше грошей на війну
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Додано: Сер 31 лип, 2024 17:18
andrijk777 написав:
Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
Дуже просто
Був в москалів план по якому Газпром буде приносити 28 млрд доларів прибутку щороку(результат 2021 року)
Але в 2022 році Газпром приніс прибутку всього 17 млрд доларів..отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
А в 2023 прибуток змінився з-битком в 3,3 млрд доларів..
А тепер сам разхуй
Могло бути 3*28=84 млрд прибутків
а стало 28+17-3=42 млрд доларів...
Сам зможеш розібратись що для нас краще?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 18:32
budivelnik написав:
отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
Це неправда. Прибуток Газпрому ніяк не впливає на закупівлю передацією снарядів чи ракет.
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Додано: Сер 31 лип, 2024 20:24
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Дуже просто
Був в москалів план по якому Газпром буде приносити 28 млрд доларів прибутку щороку(результат 2021 року)
Але в 2022 році Газпром приніс прибутку всього 17 млрд доларів..отже рівно на 11 млрд доларів педерація купила менше снарядів ракет ніж могла
А в 2023 прибуток змінився з-битком в 3,3 млрд доларів..
А тепер сам разхуй
Могло бути 3*28=84 млрд прибутків
а стало 28+17-3=42 млрд доларів...
Сам зможеш розібратись що для нас краще?
Це неправда. Прибуток Газпрому ніяк не впливає на закупівлю передацією снарядів чи ракет.
Який ще висновок можна отримати від людини для якої сплата податків українським бізнесом- шкодить Україні бо більше крадуть....
Вікіпедія
Газпром - більше 50% акцій належить Державі Росія...
Тобто втрата газпромом 42 млрд доларів=втраті російського бюджету 21 млрд доларів...
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:39
andrijk777 написав: somilitark написав:somilitark
Газпром далі в шоколаді, ось чому завили на болотах "про перемовини", підгорає у бензоколонки)))
Збиток головної компанії «газпрому» в I півріччі зріс майже вдвічі
Чистий збиток головної компанії ПАТ «газпром» за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,641 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року, повідомляється у звітності ПАТ.
А таких газпромів у них чимало, вишукуються в чергу до бюджетної сіськи, все по плану(с).
Можеш сказати як "по плану" збитки газпрому впливають на війну(зокрема знищення українців і знищення українських міст)?
Попрошу не тикати пане свідок ждунішка бензоколонки.
Нові форумчани пробивають чергове дно?
Напевне і за совком жалкуєте?
А знаєте чому гепнувся совок? Майже усі галузі комуняцької економіки були збиткові. Надірвалась стара бензоколонка, коли майже половина бюджета йшла на військову прірву.
А у збиток ніхто не буде нічого виробляти в ринковій економіці, бо тоді державі треба буде або заливати пусті емісійні гроші в збиткові підприємства, або скорочувати людей і виробництво, щоб збитки мінімізувати.
Явно в грязьпромі не хочуть скорочувати людей, бо потім спеців набрати буде важко, але відверто продаж газу китайцям і на внутрішньому ринку збитковий.
грзьпром вже замахнувся на їх валютні резерви, а лише в 21-му році грязьпром відкашлював ярди зелені в бюджет раши, зараз потребує багатомільярдних вливань.
В них вже реальна інфляція на рівні 30% за рік, буде більше, бо треба рятувати грязьпром, а також вироблення діамантів
, вугільників, сталеварів, на днях продали їхню Розетку валберіз, куча компаній в торгівлі, транспорті, будівництві ( бо скоротили пільгову імпотеку ) ЗБИТКОВІ!!! З комунальним господарством теж біда, бо воно валиться і потребує інвестицій.
Проблеми з розрахунками за імпорт, купа людей купи-продай теж будуть на вулиці, бюджет знову буде в дупі.
Жабу варять з усіх боків, саме тому всі агенти бензоколонки заволали "про неминучі переговори".
Так що монстра штовхають до виходу з Афганістану як було в 89-му, щоб не було нової революції еліт і чергового розпаду бензоколонки, проблеми в економіці заставлять їх від нас відчепитися.
Але це зрозуміло явно не всім, хоча наче просто як 1+1(((
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Додано: Сер 31 лип, 2024 22:52
Дюрі-бачі написав:somilitark
так, але проблема, що в сісі ще на рік-другий молоко є із старих запасів.
Так вони і 10 років, а можуть як іран і 40 років під санкціями жити, питання в тому що рівень життя прийдеться капітально знизити. Щі та булка хліба на ладі гранті, не всім підійде терпіти заради примхи диктатора.
Чому бояться рашисти оголошувати мобілізацію, бо вже розуміють, що населення роздратоване війною і її наслідками, бояться заколоту, тому вирішили заливати грошима і давити на жадібність, але і забезпечених грошей толком немає.
В шахах це називається цукцванг.
Поки вони не дозріли до банального вивода військ і галасів "не стріляйте, ми йдемо", но проблеми будуть накочуватись сніжною глибою.
Ставка центрального банка 18%, красотіща!!!
По плану(с).
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Додано: Чет 01 сер, 2024 01:45
Сомик так когда у них доллар хотя бы 150 будет и когда у них всё посыпется именно как в совке в году так в 89-90м, с харчами по талонам и "скажи прощай" всем накоплениям в дереве и тем более в банках?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 09:14
В москалів є проблеми з бензином через атаки НПЗ - засекретили статистику бензину.
Є проблеми з курсом - засекретили дані про валютні торги, а через 2 тижні і Юань перестануть торгувати на біржі...
Чекаю коли нарешті засекретять залишок ФНБ. Там прийняли указ ще на 5 млрд $ продати з нього активів.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:14
барабашов написав:
Сомик так когда у них доллар хотя бы 150 будет и когда у них всё посыпется именно как в совке в году так в 89-90м, с харчами по талонам и "скажи прощай" всем накоплениям в дереве и тем более в банках?
От у вас поняття як відбувається криза класичне, так би мовити наше, як ми це відчували і отримували, а там все через одне місце.
Курс фубля зафіксований, здавати все одно прийдеться по "державній" ціні, що змісту купити його навіть зараз, якщо продати комусь не вийде? Валютні операції "поза банками" там заборонені, можуть конфіскувати валюту і оштрафувати, там же совок, все радянське діє і сьогодні.
А товари із-за бугра вже зникають, їх "вітчизняні" товари вже стали ще гірші на смак, бо напевне добавили в рецептуру кропиву і подорожнік, замінили імпортні складові в складі.
А конфіскація вкладів в банках обов'язково відбудеться, питання тільки коли, просто заберуть або скоріше випишуть облігації замість грошей з погашенням через 30 років і гуляй вальсом, це ж болото, там все по-скрепному, у них усюди свій особливий шлях((((
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Додано: Чет 01 сер, 2024 10:20
Проблема в тому, що в них нема Гетьманцева і Нацздоха. Вони, нажаль, не чекають на проблеми, а вирішують приймають заходи по їх пом'якшенню превентивно...
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