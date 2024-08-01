У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ.
Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!!
АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік.
Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!!
Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей.
А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))