У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ. Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!! АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік. Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!! Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей. А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ. Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!! АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік. Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!! Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей. А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
Такой потужный бред, что мерзко читать, сову так натягивают на глобус, что скоро порвут ее. ̶Р̶а̶к̶е̶т̶ бензина осталось на 2-3 дня.
Вырабатывали на 10% больше - ну так зачем вырабатывать больше? Делали на рынок столько, сколько надо, а на экспорт идет сырая нефть. Спокойно нагрузят другие НПЗ, чтобы заместить выбывшие мощности. Либо подключают белорусов. Думать, что у страны-бензоколонки закончится бензин, ну это сверх глупость.