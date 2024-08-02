У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ. Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!! АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік. Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!! Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей. А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ. Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!! АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік. Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!! Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей. А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
Такой потужный бред, что мерзко читать, сову так натягивают на глобус, что скоро порвут ее. ̶Р̶а̶к̶е̶т̶ бензина осталось на 2-3 дня.
Вырабатывали на 10% больше - ну так зачем вырабатывать больше? Делали на рынок столько, сколько надо, а на экспорт идет сырая нефть. Спокойно нагрузят другие НПЗ, чтобы заместить выбывшие мощности. Либо подключают белорусов. Думать, что у страны-бензоколонки закончится бензин, ну это сверх глупость.
У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ. Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.
Красотіща!!! АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік. Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!! Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей. А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
Такой потужный бред, что мерзко читать, сову так натягивают на глобус, что скоро порвут ее. ̶Р̶а̶к̶е̶т̶ бензина осталось на 2-3 дня.
Вырабатывали на 10% больше - ну так зачем вырабатывать больше? Делали на рынок столько, сколько надо, а на экспорт идет сырая нефть. Спокойно нагрузят другие НПЗ, чтобы заместить выбывшие мощности. Либо подключают белорусов. Думать, что у страны-бензоколонки закончится бензин, ну это сверх глупость.
Ще один свідок безкінечної потужності бензоколонки. Рівень дописувачів пробиває чергове дно! Для свідка не важливо, що краще продавати нафту підняту з землі чи продукт переробки дизпаливо і бензин? Перше умовно 0.5 долара за літр, а бензин і дп по долару, ну звичайно не треба виробляти, краще дати комусь заробити. А чому дизпалива виробляють в 2 рази більше внутрішнього споживання, бо можна нафту продавати і не морочити голову?(( Завантаженість нафтопереробних заводів під 90%, чи свідок вважає, що кошерно набудувати заводів за сотні лямів доларів і дивитись на них? Нехайстоять без діла? Рівень шикарний, по дп у них поки немає проблем, а ось бензина явно споживають більше ніж виробляють, німецький рейх не одразу прийшов до стану 45-го року, але бензоколонка впевено крокує до краху економіки, навіть якщо буде білорусь робити бензин для них, то це вже буде історія про збитки, але куди там свідкам великої бензоколонки, дуже важко збагнути прості речі(((
Сомик может перед победным бравированием лозунгами "перекопать и затоптать!" дождёмся хоть какого то реально чёрного лебедя, типа карточек на топливо на какой то объём на авто по низкой(не доллар за литр 92го) фиксированной цене? И потом - казахские НПЗ разве не делают бензин в том числе из своей нефти и не гонят его в рашку? Знаю за газом за копейки туда джиперы с севера за 100-150км ездили задуваться, абы баллон не 60л вместо запаски был, а нормальный, литров на 150(в салоне), вроде даже продажу по предьявлению паспорта вводили, когда газ втрое дешевле снигерийского стоил. За цены сейчас не в курсе.