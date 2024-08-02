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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 00:05

somilitark

У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ.
Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.


Красотіща!!!
АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік.
Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!!
Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей.
А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 02:55

  somilitark написав:somilitark

У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ.
Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.


Красотіща!!!
АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік.
Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!!
Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей.
А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))


Такой потужный бред, что мерзко читать, сову так натягивают на глобус, что скоро порвут ее. ̶Р̶а̶к̶е̶т̶ бензина осталось на 2-3 дня.

Вырабатывали на 10% больше - ну так зачем вырабатывать больше? Делали на рынок столько, сколько надо, а на экспорт идет сырая нефть. Спокойно нагрузят другие НПЗ, чтобы заместить выбывшие мощности. Либо подключают белорусов. Думать, что у страны-бензоколонки закончится бензин, ну это сверх глупость.
Buster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 05:49

Buster
Якщо все так прекрасно то навіщо ембарго на експорт бензину ?
https://www.reuters.com/business/energy ... 024-07-15/

В кацапомовних інший світогляд ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:39

  Buster написав:
  somilitark написав:somilitark

У російському Омську виникла пожежа на одному з найбільших НПЗ.
Зазначається, що на території "Газпромнафта – Омський НПЗ" у районі Нефтяники в Омську сталося займання установки АВТ-10. Ця установка призначена для переробки нафти.


Красотіща!!!
АВТ 10 означає можливу переробку 10 мільйонів тонн нафти на рік.
Сподіваюсь на пару місяців ця лушпайка вибула з виробництва пального, це призведе до гарантованого дефіцита бензина!!!
Вони виробляли лише на 10% більше бензина ніж споживали самі, по різним оцінкам виробництво бензина за минулі півроку впало до 20%, але покривався дефіцит за рахунок заповнених резервних потужностей.
А ось ця омська перегонка це супер попадання, вже у них замміністра по енергетиці розробляє графік і схеми першочерговості забезпечення бензином: армії все, потім аграріям, кріпакам якщо залишиться)))


Такой потужный бред, что мерзко читать, сову так натягивают на глобус, что скоро порвут ее. ̶Р̶а̶к̶е̶т̶ бензина осталось на 2-3 дня.

Вырабатывали на 10% больше - ну так зачем вырабатывать больше? Делали на рынок столько, сколько надо, а на экспорт идет сырая нефть. Спокойно нагрузят другие НПЗ, чтобы заместить выбывшие мощности. Либо подключают белорусов. Думать, что у страны-бензоколонки закончится бензин, ну это сверх глупость.

Ще один свідок безкінечної потужності бензоколонки.
Рівень дописувачів пробиває чергове дно!
Для свідка не важливо, що краще продавати нафту підняту з землі чи продукт переробки дизпаливо і бензин?
Перше умовно 0.5 долара за літр, а бензин і дп по долару, ну звичайно не треба виробляти, краще дати комусь заробити.
А чому дизпалива виробляють в 2 рази більше внутрішнього споживання, бо можна нафту продавати і не морочити голову?((
Завантаженість нафтопереробних заводів під 90%, чи свідок вважає, що кошерно набудувати заводів за сотні лямів доларів і дивитись на них? Нехайстоять без діла?
Рівень шикарний, по дп у них поки немає проблем, а ось бензина явно споживають більше ніж виробляють, німецький рейх не одразу прийшов до стану 45-го року, але бензоколонка впевено крокує до краху економіки, навіть якщо буде білорусь робити бензин для них, то це вже буде історія про збитки, але куди там свідкам великої бензоколонки, дуже важко збагнути прості речі(((
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:52

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Сомик может перед победным бравированием лозунгами "перекопать и затоптать!" дождёмся хоть какого то реально чёрного лебедя, типа карточек на топливо на какой то объём на авто по низкой(не доллар за литр 92го) фиксированной цене? И потом - казахские НПЗ разве не делают бензин в том числе из своей нефти и не гонят его в рашку? Знаю за газом за копейки туда джиперы с севера за 100-150км ездили задуваться, абы баллон не 60л вместо запаски был, а нормальный, литров на 150(в салоне), вроде даже продажу по предьявлению паспорта вводили, когда газ втрое дешевле снигерийского стоил.
За цены сейчас не в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:59

  барабашов написав:Сомик может перед победным бравированием лозунгами "перекопать и затоптать!" дождёмся хоть какого то реально чёрного лебедя, типа карточек на топливо на какой то объём на авто по низкой(не доллар за литр 92го) фиксированной цене?

Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога.
Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:16

  somilitark написав:Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога.
Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))

:D :D :D
Я так розумію відповідь на питання КОЛИ буде то падіння ворога немає і не буде.
А можна спитати що означає таке цікаве словосполучення "падіння ворога"? Що це таке і як це виглядатиме?
Бо судячи з написаної води "прогноз Соміка" виглядає приблизно так: "Колись у рфії станеться щось погане".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:32

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога.
Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))

:D :D :D
Я так розумію відповідь на питання КОЛИ буде то падіння ворога немає і не буде.
А можна спитати що означає таке цікаве словосполучення "падіння ворога"? Що це таке і як це виглядатиме?
Бо судячи з написаної води "прогноз Соміка" виглядає приблизно так: "Колись у рфії станеться щось погане".

станеться. протягом 5-10 років. от з чого почнеться, це питання.

як показує досвід останніх років, то точок напруги дуже багато - це й Дагестан, й події в Крокусі, й похід на Москву Вагнера, та й вова не вічний. от коли з залишків знімуть останній танк, що вони будуть робити? - це взагалі перспектива рік-два.

а економіка без доступу до вільноконвертованих валют - теж унікальний досвід :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:34

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:і як це виглядатиме?

Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд (на чорному / готівковому ринку, офіційно звісно може бути 63 копійки)...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 02 сер, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:35

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:і як це виглядатиме?

Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд...

це не ознака, це вже симптоми повним ходом :D
Shaman
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