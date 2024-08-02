Shaman Ні це тільки симптоми. Повним ходом - то оголошення незалежності Чечнею, Татарстаном і т.д. ...
Але до цього спочатку потрібно дочекатись таки дієвих санкцій проти корит, які возять нафту в стилі санкцій проти Дружби.
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:36
Shaman Ні це тільки симптоми. Повним ходом - то оголошення незалежності Чечнею, Татарстаном і т.д. ...
Але до цього спочатку потрібно дочекатись таки дієвих санкцій проти корит, які возять нафту в стилі санкцій проти Дружби.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:09
Ви погано вчили історію, щось таки було на бензоколонці 19 серпня 1991-го, а чого?
Ніяких же не було поганих передбачень і передумов
А ще колись вони піджали хвоста і втікли з Афганістана, а чому? Захід вважав, що років 10 ще будуть кошмарити афганців і економіці совка нічого не загрожує)))
Падіння ворога для мене це щоб ми відновили кордони 91-го року, будуть автоматом і інші приємні для нас речі з бензоколонкою...
Додано: Суб 03 сер, 2024 00:00
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.
P.S.
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