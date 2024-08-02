Shaman Ні це тільки симптоми. Повним ходом - то оголошення незалежності Чечнею, Татарстаном і т.д. ... Але до цього спочатку потрібно дочекатись таки дієвих санкцій проти корит, які возять нафту в стилі санкцій проти Дружби.
somilitark написав:Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога. Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))
Я так розумію відповідь на питання КОЛИ буде то падіння ворога немає і не буде. А можна спитати що означає таке цікаве словосполучення "падіння ворога"? Що це таке і як це виглядатиме? Бо судячи з написаної води "прогноз Соміка" виглядає приблизно так: "Колись у рфії станеться щось погане".
Ви погано вчили історію, щось таки було на бензоколонці 19 серпня 1991-го, а чого? Ніяких же не було поганих передбачень і передумов
А ще колись вони піджали хвоста і втікли з Афганістана, а чому? Захід вважав, що років 10 ще будуть кошмарити афганців і економіці совка нічого не загрожує))) Падіння ворога для мене це щоб ми відновили кордони 91-го року, будуть автоматом і інші приємні для нас речі з бензоколонкою...
somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.
Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.
somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.
Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.
P.S.
Давай ще курс на аліекспрес і графік реальної інфляції в кацапів до купи В кацапомовних інший світогляд ?