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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:36

Shaman Ні це тільки симптоми. Повним ходом - то оголошення незалежності Чечнею, Татарстаном і т.д. ...
Але до цього спочатку потрібно дочекатись таки дієвих санкцій проти корит, які возять нафту в стилі санкцій проти Дружби.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:09

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога.
Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))

:D :D :D
Я так розумію відповідь на питання КОЛИ буде то падіння ворога немає і не буде.
А можна спитати що означає таке цікаве словосполучення "падіння ворога"? Що це таке і як це виглядатиме?
Бо судячи з написаної води "прогноз Соміка" виглядає приблизно так: "Колись у рфії станеться щось погане".

Ви погано вчили історію, щось таки було на бензоколонці 19 серпня 1991-го, а чого?
Ніяких же не було поганих передбачень і передумов :lol:

А ще колись вони піджали хвоста і втікли з Афганістана, а чому? Захід вважав, що років 10 ще будуть кошмарити афганців і економіці совка нічого не загрожує)))
Падіння ворога для мене це щоб ми відновили кордони 91-го року, будуть автоматом і інші приємні для нас речі з бензоколонкою...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.


Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.

P.S.
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Buster
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 02:04

  Buster написав:
  somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.


Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.

P.S.
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Давай ще курс на аліекспрес і графік реальної інфляції в кацапів до купи
В кацапомовних інший світогляд ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 02:20

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Квебэкская Оля, когда курс в лаптескрепии будет хотя бы 150 и бенз по талонам по канистре в мес на пересичную белую Гранту?
барабашов
 
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