Додано: Суб 03 сер, 2024 11:16

andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: і як це виглядатиме? і як це виглядатиме?

Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд (на чорному / готівковому ринку, офіційно звісно може бути 63 копійки)... Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд (на чорному / готівковому ринку, офіційно звісно може бути 63 копійки)...

Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).

Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10. Тоді мій прогноз:Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10.

щодо курсу в Раші - можливо ви й праві. я не пам'ятаю, до якого року курс долара в срср складав 60 коп?й в Раші курс за відсутності торгів по валюти можуть ставити будь-який - умовно 100 руб. а реальний курс можна буде дізнатись запитавши десь в дядечка в відомих місцяхпоки путін живий - так зміни маловірогідні теж згоден. але ви ж самі пишете про класичну диктатуру. Хусейн - це лише один з прикладів, коли зміна влади пройшла за участю зовнішніх сил - якраз у випадку Раші це не дуже вірогідно. а є ще приклад Чаушеску - які там 10 років, тиждень й все. приклад Ніязова - пройшов обслідування - здоровий, а через місяць - серцевий напад (чи через свинець, чи через ціанід - напевне знає особистий доктор, який став наступний диктатором). у Раші є власний досвід з табакеркою та шарфікомтому горизонт проблем Раші - може 10 років, може й 5. ви не плануєте побачити? я ще планую келих підняти