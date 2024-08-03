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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 79808182>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:36

Shaman Ні це тільки симптоми. Повним ходом - то оголошення незалежності Чечнею, Татарстаном і т.д. ...
Але до цього спочатку потрібно дочекатись таки дієвих санкцій проти корит, які возять нафту в стилі санкцій проти Дружби.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:09

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:Форуми і демократія саме для того, щоб ми були в прямому етері хронології падіння ворога.
Потім вже по факту будете згадувати, а Сомік це раніше побачив і спрогнозував, хоча усілякі ждуни і свідки бензоколонки до останнього не вірили і заперечували те, що було на поверхні і зрозуміло навіть дитині)))

:D :D :D
Я так розумію відповідь на питання КОЛИ буде то падіння ворога немає і не буде.
А можна спитати що означає таке цікаве словосполучення "падіння ворога"? Що це таке і як це виглядатиме?
Бо судячи з написаної води "прогноз Соміка" виглядає приблизно так: "Колись у рфії станеться щось погане".

Ви погано вчили історію, щось таки було на бензоколонці 19 серпня 1991-го, а чого?
Ніяких же не було поганих передбачень і передумов :lol:

А ще колись вони піджали хвоста і втікли з Афганістана, а чому? Захід вважав, що років 10 ще будуть кошмарити афганців і економіці совка нічого не загрожує)))
Падіння ворога для мене це щоб ми відновили кордони 91-го року, будуть автоматом і інші приємні для нас речі з бензоколонкою...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:00

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.


Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.

P.S.
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Buster
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 02:04

  Buster написав:
  somilitark написав:Санкції потрохи наростають, у них проблеми з експортом нафти, тому явно проблеми з надходженням валюти будуть наростати, очікую девал в район як мінімум 110-120 одразу після 17.03, бо валюти для інтервенцій немає і гра в "вибори" буде закінчена.


Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме, это то, что это очень влажные фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью, к сожалению.

P.S.
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Давай ще курс на аліекспрес і графік реальної інфляції в кацапів до купи
В кацапомовних інший світогляд ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 02:20

Ukrainian
Квебэкская Оля, когда курс в лаптескрепии будет хотя бы 150 и бенз по талонам по канистре в мес на пересичную белую Гранту?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:28

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:і як це виглядатиме?

Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд (на чорному / готівковому ринку, офіційно звісно може бути 63 копійки)...

Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).
Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:59

  somilitark написав:Ви погано вчили історію, щось таки було на бензоколонці 19 серпня 1991-го, а чого?
Ніяких же не було поганих передбачень і передумов :lol:

А ще колись вони піджали хвоста і втікли з Афганістана, а чому? Захід вважав, що років 10 ще будуть кошмарити афганців і економіці совка нічого не загрожує)))

СРСР - це унікальна держава, нічого подібного не було, не має і скоріш за все не буде.
РФ - типова диктатура, таких було(є) сотні. Найближчий приклад це Хусейн.
Так як історія не наука, то вона не змозі передбачати історію унікальних ситуацій(СРСР), зате, маючи аналогії, вона змозі наближено передбачати історію типових ситуацій(РФ).
  somilitark написав:Падіння ворога для мене це щоб ми відновили кордони 91-го року, будуть автоматом і інші приємні для нас речі з бензоколонкою...

Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:16

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).
Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10.

А мій прогноз це буде, як тільки захоче США і Данія перекриє прохід в Балтійське море. ИМХО таке буде в 2026 році, якщо ми доті довоюємо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:16

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:і як це виглядатиме?

Перша ознака буде - гіперінфляція і девальвація хоча б по 50% в місяць хоча б 3-4 місяці підряд (на чорному / готівковому ринку, офіційно звісно може бути 63 копійки)...

Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).
Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10.

щодо курсу в Раші - можливо ви й праві. я не пам'ятаю, до якого року курс долара в срср складав 60 коп? :D й в Раші курс за відсутності торгів по валюти можуть ставити будь-який - умовно 100 руб. а реальний курс можна буде дізнатись запитавши десь в дядечка в відомих місцях ;)

поки путін живий - так зміни маловірогідні теж згоден. але ви ж самі пишете про класичну диктатуру. Хусейн - це лише один з прикладів, коли зміна влади пройшла за участю зовнішніх сил - якраз у випадку Раші це не дуже вірогідно. а є ще приклад Чаушеску - які там 10 років, тиждень й все. приклад Ніязова - пройшов обслідування - здоровий, а через місяць - серцевий напад (чи через свинець, чи через ціанід - напевне знає особистий доктор, який став наступний диктатором :lol: ). у Раші є власний досвід з табакеркою та шарфіком

тому горизонт проблем Раші - може 10 років, може й 5. ви не плануєте побачити? я ще планую келих підняти 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 03 сер, 2024 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:19

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Тоді мій прогноз: Цього не буде поки путін живий(при владі).
Ми б могли закластись, але це не має змісту бо путін може жити ще років 10.

А мій прогноз це буде, як тільки захоче США і Данія перекриє прохід в Балтійське море. ИМХО таке буде в 2026 році, якщо ми доті довоюємо.

взагалі простіше перекрити Чорне море для нас - але гадаю, що поки що нам це не дозволять...
Shaman
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  #<1 ... 79808182>
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