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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:37

  andrijk777 написав:СРСР - це унікальна держава, нічого подібного не було, не має і скоріш за все не буде.

Ну і чим воно відрізняється від то що було до 91-го і зараз?
Раніше були кончені гебешніки у керма і уроди по черзі, а зараз просто декілька двійників.
Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?
Це ідентичні по моделі існування недоімперії, таж сама дурна пропаганда, теж саме продавання за кордон примітивних копалин і буй собачий переважній більшості громадян у вигляді благ.
А зараз ще більшість ресурсів йде на тим хто робить зброю і воює, де відмінності умовного 1980-го і 2024-го?
Поперло вєлічіє і влізли в Афганістан, а тут поперло вєлічіє і згадали за колишні території які захопили гебешніки в 1920-хх.
Буде ще на нашому віку радість розпаду бензоколонки, пам'ятаю бабуся прилетіла до матері десь 20-го числа 1991-го і перелякано каже: совок валиться, біда :lol: Як жити будемо, що робити? На що мати відповіла: знайшла за чим жалкувати, буй з ним, як мені знайти гроші для купівлі і дістати індійські тобто імпортні лікі, ось за шо в мене голова болить.
Доведуть сучасних рабів на росії, що вони колись будуть раді розвалу, ось обміняні "опозіціонери" чомусь заспівали про несправедливість санкцій, мовляв невинні кріпаки, бо санкції їм тільки на користь?? 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:44

  Buster написав:
Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме

Глухоніме створіння, а до чого тикати курсом фубля? До чого він?
Валюта не продається, її банально немає в продажу навіть в мацкві, чомусь в їхньому АТБ пятьорочці пропав хліб, цукор, газована вода, допомогає курс фубля в 67 копійок за долар?
Прогноз був дан до жорсткіших санкцій стосовно бензоколонки по імпорту, зараз в них важко завозити імпорт, а експорт в 2 рази більший ніж імпорт і що з того?
Це допомогло грязьпрому стати прибутковим? Зараз вже підкралась нова біда на бензоколонку, купа банків стоять на виліт, бо при високій обліковій ставці банки дружно підняли платежі по кредитам, а кредити не обслуговують кріпаки, немає чим, треба буде ще надрукувати торбу фублів, щоб врятувати ті помийки для відмиву бабла, но головне курс на паркані намалювали класний, біржу закрили, стали малювати де знайшли(((
Немає там валюти для кріпаків, прості речі не доходять свідкам міцності бензоколонки, 1+1 то важка наука, краще заскочити в червоне і біле, там все зрозуміло і просто, правда кацапчику?(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:04

somilitark Коли бажане видають за дійсне. Так з валютою трохи проблеми в них, але купити цілком можна. Ситуація дуже схожа на весну 2022 в нас. Валютний туризм процвітає і з того ж Казахстану $ везуть мішками. Нацбанк РК за липень продав 506 млн$, хоча за червень викупив 293 млн.$ об'єм торгів зріс з 2.6 до 3.7 млрд $.
І курс у них просів із 450 до 480 тенге. Тобто москалі за місяць сотні мільйонів з Казахстану завезли. Думаю аналогічна ситуація і з іншими сусідами.
І реальний "готівковий" курс 93-95.
Дюрі-бачі
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