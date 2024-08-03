Ну і чим воно відрізняється від то що було до 91-го і зараз?
Раніше були кончені гебешніки у керма і уроди по черзі, а зараз просто декілька двійників.
Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?
Це ідентичні по моделі існування недоімперії, таж сама дурна пропаганда, теж саме продавання за кордон примітивних копалин і буй собачий переважній більшості громадян у вигляді благ.
А зараз ще більшість ресурсів йде на тим хто робить зброю і воює, де відмінності умовного 1980-го і 2024-го?
Поперло вєлічіє і влізли в Афганістан, а тут поперло вєлічіє і згадали за колишні території які захопили гебешніки в 1920-хх.
Буде ще на нашому віку радість розпаду бензоколонки, пам'ятаю бабуся прилетіла до матері десь 20-го числа 1991-го і перелякано каже: совок валиться, біда Як жити будемо, що робити? На що мати відповіла: знайшла за чим жалкувати, буй з ним, як мені знайти гроші для купівлі і дістати індійські тобто імпортні лікі, ось за шо в мене голова болить.
Доведуть сучасних рабів на росії, що вони колись будуть раді розвалу, ось обміняні "опозіціонери" чомусь заспівали про несправедливість санкцій, мовляв невинні кріпаки, бо санкції їм тільки на користь??