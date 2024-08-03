Додано: Суб 03 сер, 2024 11:37

andrijk777 написав: СРСР - це унікальна держава, нічого подібного не було, не має і скоріш за все не буде.

СРСР - цедержава, нічого подібного не було, не має і скоріш за все не буде.

Ну і чим воно відрізняється від то що було до 91-го і зараз?Раніше були кончені гебешніки у керма і уроди по черзі, а зараз просто декілька двійників.Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?Це ідентичні по моделі існування недоімперії, таж сама дурна пропаганда, теж саме продавання за кордон примітивних копалин і буй собачий переважній більшості громадян у вигляді благ.А зараз ще більшість ресурсів йде на тим хто робить зброю і воює, де відмінності умовного 1980-го і 2024-го?Поперло вєлічіє і влізли в Афганістан, а тут поперло вєлічіє і згадали за колишні території які захопили гебешніки в 1920-хх.Буде ще на нашому віку радість розпаду бензоколонки, пам'ятаю бабуся прилетіла до матері десь 20-го числа 1991-го і перелякано каже: совок валиться, бідаЯк жити будемо, що робити? На що мати відповіла: знайшла за чим жалкувати, буй з ним, як мені знайти гроші для купівлі і дістати індійські тобто імпортні лікі, ось за шо в мене голова болить.Доведуть сучасних рабів на росії, що вони колись будуть раді розвалу, ось обміняні "опозіціонери" чомусь заспівали про несправедливість санкцій, мовляв невинні кріпаки, бо санкції їм тільки на користь??