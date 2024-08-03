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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:37
andrijk777 написав:
СРСР - це унікальна
держава, нічого подібного не було, не має і скоріш за все не буде.
Ну і чим воно відрізняється від то що було до 91-го і зараз?
Раніше були кончені гебешніки у керма і уроди по черзі, а зараз просто декілька двійників.
Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?
Це ідентичні по моделі існування недоімперії, таж сама дурна пропаганда, теж саме продавання за кордон примітивних копалин і буй собачий переважній більшості громадян у вигляді благ.
А зараз ще більшість ресурсів йде на тим хто робить зброю і воює, де відмінності умовного 1980-го і 2024-го?
Поперло вєлічіє і влізли в Афганістан, а тут поперло вєлічіє і згадали за колишні території які захопили гебешніки в 1920-хх.
Буде ще на нашому віку радість розпаду бензоколонки, пам'ятаю бабуся прилетіла до матері десь 20-го числа 1991-го і перелякано каже: совок валиться, біда
Як жити будемо, що робити? На що мати відповіла: знайшла за чим жалкувати, буй з ним, як мені знайти гроші для купівлі і дістати індійські тобто імпортні лікі, ось за шо в мене голова болить.
Доведуть сучасних рабів на росії, що вони колись будуть раді розвалу, ось обміняні "опозіціонери" чомусь заспівали про несправедливість санкцій, мовляв невинні кріпаки, бо санкції їм тільки на користь??
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somilitark
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:44
Buster написав:
Все, что нужно знать о сообщениях somilitark в этой теме
Глухоніме створіння, а до чого тикати курсом фубля? До чого він?
Валюта не продається, її банально немає в продажу навіть в мацкві, чомусь в їхньому АТБ пятьорочці пропав хліб, цукор, газована вода, допомогає курс фубля в 67 копійок за долар?
Прогноз був дан до жорсткіших санкцій стосовно бензоколонки по імпорту, зараз в них важко завозити імпорт, а експорт в 2 рази більший ніж імпорт і що з того?
Це допомогло грязьпрому стати прибутковим? Зараз вже підкралась нова біда на бензоколонку, купа банків стоять на виліт, бо при високій обліковій ставці банки дружно підняли платежі по кредитам, а кредити не обслуговують кріпаки, немає чим, треба буде ще надрукувати торбу фублів, щоб врятувати ті помийки для відмиву бабла, но головне курс на паркані намалювали класний, біржу закрили, стали малювати де знайшли(((
Немає там валюти для кріпаків, прості речі не доходять свідкам міцності бензоколонки, 1+1 то важка наука, краще заскочити в червоне і біле, там все зрозуміло і просто, правда кацапчику?(((
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somilitark
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Додано: Суб 03 сер, 2024 12:04
somilitark
Коли бажане видають за дійсне. Так з валютою трохи проблеми в них, але купити цілком можна. Ситуація дуже схожа на весну 2022 в нас. Валютний туризм процвітає і з того ж Казахстану $ везуть мішками. Курс за місяць просів із 450 до 480 тенге. Думаю аналогічна ситуація і з іншими сусідами.
І реальний "готівковий" курс 93-95.
somilitark написав:
Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?
Це ідентичні по моделі існування недоімперії,
Є величезна різниця: совок був самодостатній в 50-70х роках, тобто там таки працювало "імпортозаміщення". А у москалів не працює і вони повністю залежні від імпорту, залежні значно більше, ніж совок у 80-х. А не буде грошей на імпорт - буде колапс.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 03 сер, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 сер, 2024 12:44
Вся ваша ошибка думать и обсуждать ТОЛЬКО рашку...
Ось зла, БРИКС.... Вот куда смотреть нужно..
Китай руками рашки ослабляет коллективный запад... А выгодопулачатели из всей этой даижухи - первые экономики мира, у топовых из которых проблемы на данный сомент.. и их нужно решать...
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dimo_0n
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Додано: Суб 03 сер, 2024 12:59
Дюрі-бачі написав: somilitark написав:
Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?
Це ідентичні по моделі існування недоімперії,
Є величезна різниця: совок був самодостатній в 50-70х роках, тобто там таки працювало "імпортозаміщення". А у москалів не працює і вони повністю залежні від імпорту, залежні значно більше, ніж совок у 80-х. А не буде грошей на імпорт - буде колапс.
Ви уявляєте собі як досягалась ця самодостатність?
Вугілля чи дрова для опалення, багато хто жив в самостійно викопаних ямах\бліндажах в лісі, бо житла ніякого не було, харчування це хліб з перловою кашею на внутрішньому жирі свині чи дічина яку вдалось вполювати, а мотоцикл чомусь чешський Ява то був вищий пілотаж багатства і заздрощів.
Мати згадувала, що так як дід з бабою працювали на шкірзаводі, то могли дозволити собі купувати цукерки "мішка на сєвєрє" і давали нам з братом по дві у неділю(вихідний), які вони були смачні, какао де брали? Знову наткнулися на статтю імпорта?))
Лікі теж були у дусі подорожника і бінтіком перемотати до весілля загоїться.
Чим досягалась незалежність від всього імпортного?
Повним примітивізмом життя, так і зараз буде, ну немає імпортного і що?
В кремлі буде голова боліти, що у пятьорочці немає кому працювати? Вони облави роблять на мігрантів і відправляють на фронт.
Я матері кажу за ліки, а вона пішла спитала в Криму, кажуть не чули про такі.
Каже з'явився вітчизняний "Плавікс", всім зрозуміло що то тупа рашапідробка.
Вони котяться в 50-ті, так само буде і зараз , всі ніштяки головним гебешнікам і комунякам, всім іншим пропаганда і гасло треба ще трохи зачекати)))
Сподіваюсь молоді і не дурні будуть їхати за кордон і поглиблять дефіцит робітників на роісі.
А так нічим бензоколонка колишня і сьогоднішня не відрізняється, просто трохи більше залишків хліба зі стола змахували кріпакам, зараз і цього не буде, бо Захід хоче напасти і треба згуртуватись біля вождя.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:03
Дюрі-бачі написав:somilitark
Коли бажане видають за дійсне. Так з валютою трохи проблеми в них, але купити цілком можна.
О це доступність валюти, полетів в Казахстан за тисячі кілометрів, купив пару тисяч доларів по 95, переліт безкоштовний? Перебування в іншій країні теж на шарік? Пару днів часу то взагалі ні про що мова?
Дуже легкі методи...а потім прийшов здавати, а на табло 80, красотіща)))
А якщо продав другу, то тебе можуть здати і отримаєш пару років колонії з конфіскацією, просто все зроблено для легкого і не вимушеного валютообміну
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somilitark
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:08
somilitark
сдавать то, тем паче по 80, зачем?
А шо у них вообще зелень не продаютв банках и в кантрах? А как же они на моменте отдыхать ездят и во Вьетнам с Таем, и в ОАЭ, и в Турции с Ебиптами? Путёвку ж оплатить надо ну и с собой кэш иметь, если не хочешь чисто на территории отеля виски с канистры пить,
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барабашов
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:28
барабашов написав:somilitark
сдавать то, тем паче по 80, зачем?
А шо у них вообще зелень не продаютв банках и в кантрах? А как же они на моменте отдыхать ездят и во Вьетнам с Таем, и в ОАЭ, и в Турции с Ебиптами? Путёвку ж оплатить надо ну и с собой кэш иметь, если не хочешь чисто на территории отеля виски с канистры пить,
Здають, ви не знаєте як більшість кацапів живе?
Одним днем!!!
Там немає логічного мислення і аналізу хоч на крок вперед.
У мене сестра під мацквою, то вони запасів кеша немають навіть на місяць життя, витрачають все що заробляють і ще закредитовані по самі вуха.
Чому на зберкнижках в 91-му році було у всій раші, а це 150 мільйонів населення 100 ярдів рублів і в Неньці 100 ярдів при втричі меншому населенні?
А ще було золото, діаманти, червона риба, ікра, більшість автозаводів, наркота з Азії, цеховіки теж були, було чим "займатися" на бензоколонці для швидкого збагачення, а що було в Неньці? В карти на одеському пляжі облапошити зальотного відпочивальника на 10-ку?
Батя мій міг раз на тиждень машину піска за 25 ре штовхнути тому хто будувався, бо за всім була адська черга і 10 віддати тому хто навантажував пісок без штампіка в вєдомості?
Ну моряки були, а що їх не було на бензоколонці?
Ми дуже різні, Україна не роіся(с).
Для подорожей може продають якійсь пару соток на карту, а сплачують за путівку в фублях, зараз доречі теж рухнув закордонний туризм, бо проблєми в оплаті, зато Анапа забита на 200%.
Більшість обмінок працюють з оборота, можна купити, якщо хтось здаси, валюти немає.
Потапенко казав ще весною, що для дуже солідних людей можуть в банках мацкви "організувати" пару тисч валюти, но зараз, а вірніше 12.06 введені санкції для мосбіржі, валюти НЕМАЄ для кріпаків, зато гарний курс, ось люди пишаються, що на паркані 85 намалювали, ну гарно же?)))
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somilitark
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