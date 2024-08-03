Додано: Суб 03 сер, 2024 12:59

Дюрі-бачі написав:

somilitark написав: Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?

Це ідентичні по моделі існування недоімперії, Що було унікального в совку? Крім того що ви і я там народились?Це ідентичні по моделі існування недоімперії,

Є величезна різниця: совок був самодостатній в 50-70х роках, тобто там таки працювало "імпортозаміщення". А у москалів не працює і вони повністю залежні від імпорту, залежні значно більше, ніж совок у 80-х. А не буде грошей на імпорт - буде колапс. Є величезна різниця: совок був самодостатній в 50-70х роках, тобто там таки працювало "імпортозаміщення". А у москалів не працює і вони повністю залежні від імпорту, залежні значно більше, ніж совок у 80-х. А не буде грошей на імпорт - буде колапс.

Ви уявляєте собі як досягалась ця самодостатність?Вугілля чи дрова для опалення, багато хто жив в самостійно викопаних ямах\бліндажах в лісі, бо житла ніякого не було, харчування це хліб з перловою кашею на внутрішньому жирі свині чи дічина яку вдалось вполювати, а мотоцикл чомусь чешський Ява то був вищий пілотаж багатства і заздрощів.Мати згадувала, що так як дід з бабою працювали на шкірзаводі, то могли дозволити собі купувати цукерки "мішка на сєвєрє" і давали нам з братом по дві у неділю(вихідний), які вони були смачні, какао де брали? Знову наткнулися на статтю імпорта?))Лікі теж були у дусі подорожника і бінтіком перемотати до весілля загоїться.Чим досягалась незалежність від всього імпортного?Повним примітивізмом життя, так і зараз буде, ну немає імпортного і що?В кремлі буде голова боліти, що у пятьорочці немає кому працювати? Вони облави роблять на мігрантів і відправляють на фронт.Я матері кажу за ліки, а вона пішла спитала в Криму, кажуть не чули про такі.Каже з'явився вітчизняний "Плавікс", всім зрозуміло що то тупа рашапідробка.Вони котяться в 50-ті, так само буде і зараз , всі ніштяки головним гебешнікам і комунякам, всім іншим пропаганда і гасло треба ще трохи зачекати)))Сподіваюсь молоді і не дурні будуть їхати за кордон і поглиблять дефіцит робітників на роісі.А так нічим бензоколонка колишня і сьогоднішня не відрізняється, просто трохи більше залишків хліба зі стола змахували кріпакам, зараз і цього не буде, бо Захід хоче напасти і треба згуртуватись біля вождя.