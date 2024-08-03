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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 сер, 2024 16:12
Shaman написав:
ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою
Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.
Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го.
І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.
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andrijk777
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:24
ИМХО москалі - це колос в якого в якого є одна залізбетонна нога- нафта і ще одна нога які підточується - запас грошей з попередніх періодів. Як тільки йому вибити ногу нафти- все рухне, в тому числі й можливість воювати. Але поки бажання її вибивати нема. Совок таким же був в 80-і роки.
somilitark написав:
О це доступність валюти, полетів в Казахстан за тисячі кілометрів, купив пару тисяч доларів по 95, переліт безкоштовний? Перебування в іншій країні теж на шарік? Пару днів часу то взагалі ні про що мова?
Дуже легкі методи...а потім прийшов здавати, а на табло 80, красотіща)))
Ну в мене від знайомої дані з Казахстанну. Там тільки в одному відділенні банку в день приходить по 10-20 "челноков" і кожен із них міняє 2-5 мільйонів дерев'яних на тенге, а тенге потім на долар і той йому обходиться по 90, а потім вдома продає по 95...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:22
Дюрі-бачі написав:
Але поки бажання її вибивати нема
)) Ну так варіанти як це зробити є? Наприклад домовитись з саудитами та знизити ціну? Ну ок. Знизять. А рашка все одно продає... Десь читав що собівартість добичи в РФ 8 баксів... вісім!!!! Тобто щоб всі почали продавати по 7?? Глянте перелік єкспортерів нафти.... їм також по 7 придеться продавати та вирішувати свої питання. Тому і бажання немає мабуть...
Чи у вас є якесь інше бачення?
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dimo_0n
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:26
dimo_0n написав:
Чи у вас є якесь інше бачення?
Вже кілька разів писав: Данія повинна перевіряти всі корита які пливуть через її територіальні води, дуже ретельно перевіряти по кілька місяців. І якщо є якісь порушення, наприклад страховка не правильна, то посилати їх на ...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:36
Дюрі-бачі написав:
Данія повинна перевіряти всі корита які пливуть через її територіальні води, дуже ретельно перевіряти по кілька місяців. І якщо є якісь порушення, наприклад страховка не правильна, то посилати їх на ...
Що це дасть? Що в ЄС не припливе нафта з РФ? І що?
Вже ж була така мулька - начебто Німеччіна не купує нафту в РФ. Але попит це не знизило. Вона почала купляти той самий обїем наче в Індії. А Індія збілила закупівлю в РФ... І що там перевіряти?
Ну наприклад завернули суда. Воно не доплило до якойсь Клайпеди... Де бюргерам нафту брати, щоб не збільшувати тиск на гаманці німців? бо якщо такій обїем пропаде, буде дефіціт. Дефіціт породжує зростання цін на ринку. Потім росте ціна на бенз та все інше, що з нафти роблять... Все це перекладається на кінцевих покупців... Помятаєте як в амерів трохі бенз подорожчав? Як вони там гуділи за це....
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dimo_0n
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