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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою :lol:

Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.

Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:
Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го. І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.

ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.

так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.
Shaman
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