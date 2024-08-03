andrijk777 написав:
Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.
Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:
Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го. І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.
ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.
так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.