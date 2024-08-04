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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07
andrijk777 написав: Shaman написав:
ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою
Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.
Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го.
І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.
ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.
так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 09:52
Shaman написав:
це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс?
Десь біля 2-3. Можете погуглити, але статті які я читав були до війни..
Shaman написав:
основний експорт, навіть в Індію та Китай, йде через Балтику та Чорне море. якщо ці канали заблокувати, нафта нікуди не потрапить. але так, це спричинить паніку на ринках
Про це я і казав. Для партнерів вона не припустима, та неясно до чого приведе в майбутньому. А війна - річ більш контрольована... Кранк снарядів та грошей можна більш безпечно крутити...
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