RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою :lol:

Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.

Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:
Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го. І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.

ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.

так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 628 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:52

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс? :D

Десь біля 2-3. Можете погуглити, але статті які я читав були до війни..
  Shaman написав:основний експорт, навіть в Індію та Китай, йде через Балтику та Чорне море. якщо ці канали заблокувати, нафта нікуди не потрапить. але так, це спричинить паніку на ринках

Про це я і казав. Для партнерів вона не припустима, та неясно до чого приведе в майбутньому. А війна - річ більш контрольована... Кранк снарядів та грошей можна більш безпечно крутити...
dimo_0n
 
Повідомлень: 461
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вплив світової економіки на Україну 1 ... 13, 14, 15
RTC12 » Сер 01 вер, 2021 15:40
145 189457
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2022 20:42
Игорь Алексеевич

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.