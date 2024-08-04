|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07
andrijk777 написав: Shaman написав:
ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою
Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.
Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го.
І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.
ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.
так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6498
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:52
Shaman написав:
це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс?
Десь біля 2-3. Можете погуглити, але статті які я читав були до війни..
Shaman написав:
основний експорт, навіть в Індію та Китай, йде через Балтику та Чорне море. якщо ці канали заблокувати, нафта нікуди не потрапить. але так, це спричинить паніку на ринках
Про це я і казав. Для партнерів вона не припустима, та неясно до чого приведе в майбутньому. А війна - річ більш контрольована... Кранк снарядів та грошей можна більш безпечно крутити...
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 14:47
Shaman написав: dimo_0n написав: Дюрі-бачі написав:
Але поки бажання її вибивати нема
)) Ну так варіанти як це зробити є? Наприклад домовитись з саудитами та знизити ціну? Ну ок. Знизять. А рашка все одно продає... Десь читав що собівартість добичи в РФ 8 баксів... вісім!!!! Тобто щоб всі почали продавати по 7?? Глянте перелік єкспортерів нафти.... їм також по 7 придеться продавати та вирішувати свої питання. Тому і бажання немає мабуть...
Чи у вас є якесь інше бачення?
це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс?
3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5359
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:22
andrijk777 написав: Shaman написав: dimo_0n написав:
)) Ну так варіанти як це зробити є? Наприклад домовитись з саудитами та знизити ціну? Ну ок. Знизять. А рашка все одно продає... Десь читав що собівартість добичи в РФ 8 баксів... вісім!!!! Тобто щоб всі почали продавати по 7?? Глянте перелік єкспортерів нафти.... їм також по 7 придеться продавати та вирішувати свої питання. Тому і бажання немає мабуть...
Чи у вас є якесь інше бачення?
це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс?
3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.
ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.
якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".
й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6498
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 04 сер, 2024 21:19
andrijk777 написав:
3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.
15 ноября. INTERFAX.RU - Средняя себестоимость добычи нефти в России по итогам трех кварталов 2023 года составила 23,6 тысячи рублей по сравнению с 24,6 тысячи рублей за тонну в 2022 году (на 4% меньше).
Це десь $25 за барель
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 12248
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|145
|189463
|
|