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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ми зараз трохи про інше. ви щиро вірите, що Раша країна ще ого-го. а я вам кажу, що ні, це колос на глиняних ногах - й ніжки вже ослабли за нашою допомогою :lol:

Не потрібно мені приписувати свої фантазії, я такого не говорив.

Раз ви хочете такого формулювання, то я скажу так:
Для того щоб вбивати українців і нищити наші міста раша ще ого-го. І їм точно хватить цього ого-го ще на 3-5 років, якщо путін не помре.

ні не вистачить. я вірб оцінкам, що такими темпами навіть танки в Раші закінчаться за рік-півтора. "мотолиги" здається вже закінчились. а виробляють танків вони за рік стільки, скільки знищують за тиждень.

так, обтрілювати ракетами вони ще можуть. так й нам ще не дозволили бити вглибину Рашки. ще пара Охмадітів - й дозволять.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:52

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  Shaman написав:це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс? :D

Десь біля 2-3. Можете погуглити, але статті які я читав були до війни..
  Shaman написав:основний експорт, навіть в Індію та Китай, йде через Балтику та Чорне море. якщо ці канали заблокувати, нафта нікуди не потрапить. але так, це спричинить паніку на ринках

Про це я і казав. Для партнерів вона не припустима, та неясно до чого приведе в майбутньому. А війна - річ більш контрольована... Кранк снарядів та грошей можна більш безпечно крутити...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 14:47

  Shaman написав:
  dimo_0n написав:
  Дюрі-бачі написав:Але поки бажання її вибивати нема

)) Ну так варіанти як це зробити є? Наприклад домовитись з саудитами та знизити ціну? Ну ок. Знизять. А рашка все одно продає... Десь читав що собівартість добичи в РФ 8 баксів... вісім!!!! Тобто щоб всі почали продавати по 7?? Глянте перелік єкспортерів нафти.... їм також по 7 придеться продавати та вирішувати свої питання. Тому і бажання немає мабуть...
Чи у вас є якесь інше бачення?

це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс? :D

3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:22

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  dimo_0n написав:)) Ну так варіанти як це зробити є? Наприклад домовитись з саудитами та знизити ціну? Ну ок. Знизять. А рашка все одно продає... Десь читав що собівартість добичи в РФ 8 баксів... вісім!!!! Тобто щоб всі почали продавати по 7?? Глянте перелік єкспортерів нафти.... їм також по 7 придеться продавати та вирішувати свої питання. Тому і бажання немає мабуть...
Чи у вас є якесь інше бачення?

це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс? :D

3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.

ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.

якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".

й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:19

  andrijk777 написав:3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.

15 ноября. INTERFAX.RU - Средняя себестоимость добычи нефти в России по итогам трех кварталов 2023 года составила 23,6 тысячи рублей по сравнению с 24,6 тысячи рублей за тонну в 2022 году (на 4% меньше).
Це десь $25 за барель
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 23:57

не люблю "хароших рускіх" , але...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 14:56

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:це трошки не так працюєте. є ціна нафти, з якою сходиться бюджет - й це не 8, не 10 й навіть не 20 баксів. й вісім баксів - не певен, що коректна цифра - що тоді, в саудитів собівартість 1 бакс? :D

3 бакси. + доставка у саудитів майже рівна нулю.
У рфії не 8 баксів а 5! Правда це на старих родовищах, таких там 50+%. На нових вже є і 40 і 50$, і + в рфії доставка(в середньому) 11$.
Правда дані трошки старі(7-8 років тому), можна зробити поправку на інфляцію.

ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.

якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".

й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів

Я серйозно вивчав це питання 7-8 років тому. Цифри мої більш-менш достовірні.
Мене цікавило банальне питання: Як так, була нафта по 120 і тут бац і по 40 і НІЧОГО. Нічого не змінилось, усі добували нафту так як і раніше. Як так?
Відповідь виявилась банальна - ціна добутку дуже низька. А там де не низька(напр. США, Канада) було реальне скорочення видобутку.
Саме тому нафта не буде 20-30 баксів ніколи. Тому що рашка і СА продовжать добувати, а ось добуток в США загнеться на 80-90%. Відповідно США не допустять такої ціни.

Ладно, хватить мусолити цю тему.
Ви вірите в казки і штампи, то продовжуйте вірити. Я якось більше довіряю фактам.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:37

andrijk777
США (сланцевая нефть) – 36$;
Россия (старые месторождения) – 32$;
США (шельф Мексиканского залива) – 29$;
Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$;
Канада (битумная нефть) – 16$;
Россия (новые месторождения) – 16$;
Нигерия – 15$;
Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$;
Алжир – 12$;
Ливия – 11$;
Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$;
Казахстан – 10$;
Иран – 9$;
Саудовская Аравия – 8$.
https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:19

  Ukrainian написав:andrijk777
США (сланцевая нефть) – 36$;
Россия (старые месторождения) – 32$;
США (шельф Мексиканского залива) – 29$;
Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$;
Канада (битумная нефть) – 16$;
Россия (новые месторождения) – 16$;
Нигерия – 15$;
Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$;
Алжир – 12$;
Ливия – 11$;
Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$;
Казахстан – 10$;
Иран – 9$;
Саудовская Аравия – 8$.
https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti

Неправда по дуже багатьом позиціям.
Елементарне питання: Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?
Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Це взагалі не логічно тому що старі вже освоєні, амортизовані і без кредитів. А нові потрібно "освоювати" - а це левова частка витрат.
Чому США і Канада сильно зменшили видобуток коли ціна нафти була 45$?
І просто циферкам я вже давно не вірю. Потрібно мати або репутацію або пояснювати свої циферки. Ті того ні іншого там не має.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 сер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:27

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
США (сланцевая нефть) – 36$;
Россия (старые месторождения) – 32$;
США (шельф Мексиканского залива) – 29$;
Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$;
Канада (битумная нефть) – 16$;
Россия (новые месторождения) – 16$;
Нигерия – 15$;
Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$;
Алжир – 12$;
Ливия – 11$;
Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$;
Казахстан – 10$;
Иран – 9$;
Саудовская Аравия – 8$.
https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti

Неправда по дуже багатьом позиціям.
Елементарне питання: Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?
Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Це взагалі не логічно тому що старі вже амортизовані і без кредитів. А нові потрібно "освоювати" - а це левова частка витрат.
Чому США і Канада сильно зменшили видобуток коли ціна нафти була 45$?
І просто циферкам я вже давно не вірю. Потрібно мати або репутацію або пояснювати свої циферки. Ті того ні іншого там не має.

вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?
Shaman
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