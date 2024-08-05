Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:36
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:37
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:49
О! Ринок!! А чому при вартості нафти по 80$ не пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?
Додано: Пон 05 сер, 2024 19:01
Re: Руйнація економіки РФ з початком війни
А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?
Ну є 2 причини:
1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде.
2. Це довгі інвестиції: вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони* з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину і ренту 99% вліпити...
* при поточній ціні мінус ренту і податки
Додано: Пон 05 сер, 2024 19:11
зрозуміло але ми теж просто циферкам не віримо. й загалом цифри Ukrainian більш схожі на правду ніж ваші.
реальні цифри собівартості видобутку можна побачити лише якщо хтось працює в нафтових компаніях. а переважна більшість експертних оцінок, в тому числі й ваша, - все той же довідник "стеля"
питання про нові та старі родовище так, актуальні. але майте на увазі - нові родовища по руху грошових коштів взагалі від'ємні, й вийдуть на прибуток, коли ці витрати через амортизацію розподіляться на багато років. це й відповідь, чому Раша не розробляє нові родовища - банально потрібно багато коштів. й технологій. взагалі в Раші пішов спад видобутку, помітили це? й це незворотній процес, видобуток й далі буде падати.
|