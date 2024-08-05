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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:36

  Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?

Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:37

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?

А чому Екофлоу, яке коштувало 500$, зараз продається по 1500$?
Так діє "ринок", коли його влада не контролює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?

А чому Екофлоу, яке коштувало 500$, зараз продається по 1500$?
Так діє "ринок", коли його влада не контролює.

О! Ринок!! А чому при вартості нафти по 80$ не пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:01

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц

А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?

  andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?

Ну є 2 причини:
1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде.
2. Це довгі інвестиції: вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони* з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину і ренту 99% вліпити...

* при поточній ціні мінус ренту і податки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:11

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?

Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.

зрозуміло :D але ми теж просто циферкам не віримо. й загалом цифри Ukrainian більш схожі на правду ніж ваші.

реальні цифри собівартості видобутку можна побачити лише якщо хтось працює в нафтових компаніях. а переважна більшість експертних оцінок, в тому числі й ваша, - все той же довідник "стеля" 8)

питання про нові та старі родовище так, актуальні. але майте на увазі - нові родовища по руху грошових коштів взагалі від'ємні, й вийдуть на прибуток, коли ці витрати через амортизацію розподіляться на багато років. це й відповідь, чому Раша не розробляє нові родовища - банально потрібно багато коштів. й технологій. взагалі в Раші пішов спад видобутку, помітили це? й це незворотній процес, видобуток й далі буде падати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:16

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц

А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?

Хто сказав що "leaf значно економніший"? Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги.
В рф є скважина яка побурена в 1947 році!!! Вона працює(працювала 7 років тому) і дає нафту. По вашій логіці там собівартість має бути сотні доларів.
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?

Ну є 2 причини:
1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде.
2. Це довгі інвестиції, вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину...

1. Ринок нафти настільки величезний що ці ваші свердловини це мізер.
2. Ціна може впасти нижче 10$? :D Віджати влада може сама у себе? Роснєфть відіжме у Роснєфті?
Пояснення є одне і тільки одне - немає в РФ ніяких "перспективные месторождения" з прогнозованою собівартістю 10$. Все що менше 50$ вже освоєно або освоюється зараз.
andrijk777
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