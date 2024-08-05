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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:36

  Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?

Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:37

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?

А чому Екофлоу, яке коштувало 500$, зараз продається по 1500$?
Так діє "ринок", коли його влада не контролює.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:49

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?

А чому Екофлоу, яке коштувало 500$, зараз продається по 1500$?
Так діє "ринок", коли його влада не контролює.

О! Ринок!! А чому при вартості нафти по 80$ не пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку? :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:01

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

  andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц

А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?

  andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?

Ну є 2 причини:
1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде.
2. Це довгі інвестиції: вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони* з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину і ренту 99% вліпити...

* при поточній ціні мінус ренту і податки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:11

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?

Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.

зрозуміло :D але ми теж просто циферкам не віримо. й загалом цифри Ukrainian більш схожі на правду ніж ваші.

реальні цифри собівартості видобутку можна побачити лише якщо хтось працює в нафтових компаніях. а переважна більшість експертних оцінок, в тому числі й ваша, - все той же довідник "стеля" 8)

питання про нові та старі родовище так, актуальні. але майте на увазі - нові родовища по руху грошових коштів взагалі від'ємні, й вийдуть на прибуток, коли ці витрати через амортизацію розподіляться на багато років. це й відповідь, чому Раша не розробляє нові родовища - банально потрібно багато коштів. й технологій. взагалі в Раші пішов спад видобутку, помітили це? й це незворотній процес, видобуток й далі буде падати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:16

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц

А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?

Хто сказав що "leaf значно економніший"? Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги.
В рф є скважина яка побурена в 1947 році!!! Вона працює(працювала 7 років тому) і дає нафту. По вашій логіці там собівартість має бути сотні доларів.
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?

Ну є 2 причини:
1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде.
2. Це довгі інвестиції, вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину...

1. Ринок нафти настільки величезний що ці ваші свердловини це мізер.
2. Ціна може впасти нижче 10$? :D Віджати влада може сама у себе? Роснєфть відіжме у Роснєфті?
Пояснення є одне і тільки одне - немає в РФ ніяких "перспективные месторождения" з прогнозованою собівартістю 10$. Все що менше 50$ вже освоєно або освоюється зараз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:26

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.

якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".

й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів

Я серйозно вивчав це питання 7-8 років тому. Цифри мої більш-менш достовірні.
Мене цікавило банальне питання: Як так, була нафта по 120 і тут бац і по 40 і НІЧОГО. Нічого не змінилось, усі добували нафту так як і раніше. Як так?
Відповідь виявилась банальна - ціна добутку дуже низька. А там де не низька(напр. США, Канада) було реальне скорочення видобутку.
Саме тому нафта не буде 20-30 баксів ніколи. Тому що рашка і СА продовжать добувати, а ось добуток в США загнеться на 80-90%. Відповідно США не допустять такої ціни.

Ладно, хватить мусолити цю тему.
Ви вірите в казки і штампи, то продовжуйте вірити. Я якось більше довіряю фактам.

ні в мене, ні у вас немає достовірних даних. але оце "в мене факти, а у вас - казки" - чистої води демагогія.

й так до фактів ближче моя оцінка 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 22:29

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:andrijk777
США (сланцевая нефть) – 36$;
Россия (старые месторождения) – 32$;
США (шельф Мексиканского залива) – 29$;
Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$;
Канада (битумная нефть) – 16$;
Россия (новые месторождения) – 16$;
Нигерия – 15$;
Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$;
Алжир – 12$;
Ливия – 11$;
Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$;
Казахстан – 10$;
Иран – 9$;
Саудовская Аравия – 8$.
https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti

Неправда по дуже багатьом позиціям.
Елементарне питання: Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$?
Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Це взагалі не логічно тому що старі вже освоєні, амортизовані і без кредитів. А нові потрібно "освоювати" - а це левова частка витрат.
Чому США і Канада сильно зменшили видобуток коли ціна нафти була 45$?
І просто циферкам я вже давно не вірю. Потрібно мати або репутацію або пояснювати свої циферки. Ті того ні іншого там не має.

й витрати по Раші по старих та нових родовищах нафти можуть бути такими за умови, що це чисті операційні витрати, без урахування капітальних інвестицій.

й тоді на старих родовищах вже вихід нафти набагато менший, туди потрібно додатково закачувати рідину. а на нових перспективних, після витрат на обладнання - операційні витрати дійсно можуть бути невеликими - нафта поки сама фонтанує
Shaman
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