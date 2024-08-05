andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц
А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?
andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?
Ну є 2 причини: 1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде. 2. Це довгі інвестиції: вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони* з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину і ренту 99% вліпити...
Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?
Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.
зрозуміло але ми теж просто циферкам не віримо. й загалом цифри Ukrainian більш схожі на правду ніж ваші.
реальні цифри собівартості видобутку можна побачити лише якщо хтось працює в нафтових компаніях. а переважна більшість експертних оцінок, в тому числі й ваша, - все той же довідник "стеля"
питання про нові та старі родовище так, актуальні. але майте на увазі - нові родовища по руху грошових коштів взагалі від'ємні, й вийдуть на прибуток, коли ці витрати через амортизацію розподіляться на багато років. це й відповідь, чому Раша не розробляє нові родовища - банально потрібно багато коштів. й технологій. взагалі в Раші пішов спад видобутку, помітили це? й це незворотній процес, видобуток й далі буде падати.
andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц
А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?
Хто сказав що "leaf значно економніший"? Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги. В рф є скважина яка побурена в 1947 році!!! Вона працює(працювала 7 років тому) і дає нафту. По вашій логіці там собівартість має бути сотні доларів.
Дюрі-бачі написав:
andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?
Ну є 2 причини: 1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде. 2. Це довгі інвестиції, вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину...
1. Ринок нафти настільки величезний що ці ваші свердловини це мізер. 2. Ціна може впасти нижче 10$? Віджати влада може сама у себе? Роснєфть відіжме у Роснєфті? Пояснення є одне і тільки одне - немає в РФ ніяких "перспективные месторождения" з прогнозованою собівартістю 10$. Все що менше 50$ вже освоєно або освоюється зараз.
Shaman написав:ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.
якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".
й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів
Я серйозно вивчав це питання 7-8 років тому. Цифри мої більш-менш достовірні. Мене цікавило банальне питання: Як так, була нафта по 120 і тут бац і по 40 і НІЧОГО. Нічого не змінилось, усі добували нафту так як і раніше. Як так? Відповідь виявилась банальна - ціна добутку дуже низька. А там де не низька(напр. США, Канада) було реальне скорочення видобутку. Саме тому нафта не буде 20-30 баксів ніколи. Тому що рашка і СА продовжать добувати, а ось добуток в США загнеться на 80-90%. Відповідно США не допустять такої ціни.
Ладно, хватить мусолити цю тему. Ви вірите в казки і штампи, то продовжуйте вірити. Я якось більше довіряю фактам.
ні в мене, ні у вас немає достовірних даних. але оце "в мене факти, а у вас - казки" - чистої води демагогія.
Ukrainian написав:andrijk777 США (сланцевая нефть) – 36$; Россия (старые месторождения) – 32$; США (шельф Мексиканского залива) – 29$; Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$; Канада (битумная нефть) – 16$; Россия (новые месторождения) – 16$; Нигерия – 15$; Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$; Алжир – 12$; Ливия – 11$; Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; Казахстан – 10$; Иран – 9$; Саудовская Аравия – 8$. https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti
Неправда по дуже багатьом позиціям. Елементарне питання: Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$? Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Це взагалі не логічно тому що старі вже освоєні, амортизовані і без кредитів. А нові потрібно "освоювати" - а це левова частка витрат. Чому США і Канада сильно зменшили видобуток коли ціна нафти була 45$? І просто циферкам я вже давно не вірю. Потрібно мати або репутацію або пояснювати свої циферки. Ті того ні іншого там не має.
й витрати по Раші по старих та нових родовищах нафти можуть бути такими за умови, що це чисті операційні витрати, без урахування капітальних інвестицій.
й тоді на старих родовищах вже вихід нафти набагато менший, туди потрібно додатково закачувати рідину. а на нових перспективних, після витрат на обладнання - операційні витрати дійсно можуть бути невеликими - нафта поки сама фонтанує