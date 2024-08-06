andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц
А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?
andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?
Ну є 2 причини: 1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде. 2. Це довгі інвестиції: вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони* з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину і ренту 99% вліпити...
Shaman написав:вибачте, а де можна подивитися ваші пояснення? чи просто посилання на розрахунки?
Вибачаю. За гроші. Безплатно питайте в знаючих людей. Ось Ukrainian вам скаже.
зрозуміло але ми теж просто циферкам не віримо. й загалом цифри Ukrainian більш схожі на правду ніж ваші.
реальні цифри собівартості видобутку можна побачити лише якщо хтось працює в нафтових компаніях. а переважна більшість експертних оцінок, в тому числі й ваша, - все той же довідник "стеля"
питання про нові та старі родовище так, актуальні. але майте на увазі - нові родовища по руху грошових коштів взагалі від'ємні, й вийдуть на прибуток, коли ці витрати через амортизацію розподіляться на багато років. це й відповідь, чому Раша не розробляє нові родовища - банально потрібно багато коштів. й технологій. взагалі в Раші пішов спад видобутку, помітили це? й це незворотній процес, видобуток й далі буде падати.
andrijk777 написав:Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Ц
А чому електричний leaf значно економніший в експлуатації, ніж радянська Волга?
Хто сказав що "leaf значно економніший"? Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги. В рф є скважина яка побурена в 1947 році!!! Вона працює(працювала 7 років тому) і дає нафту. По вашій логіці там собівартість має бути сотні доларів.
Дюрі-бачі написав:
andrijk777 написав:пробурити скважини в Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; і отримати чистими 70$ прибутку?
Ну є 2 причини: 1. Якщо набурити забагато скважин - ціна впаде. 2. Це довгі інвестиції, вкладаєш зараз 10 мільйонів, а потім 30 років отримуєш по 3 мільйони з продажу нафти. А за ці 30 років і ціна може впасти і влада москалів віджати свердловину...
1. Ринок нафти настільки величезний що ці ваші свердловини це мізер. 2. Ціна може впасти нижче 10$? Віджати влада може сама у себе? Роснєфть відіжме у Роснєфті? Пояснення є одне і тільки одне - немає в РФ ніяких "перспективные месторождения" з прогнозованою собівартістю 10$. Все що менше 50$ вже освоєно або освоюється зараз.
Shaman написав:ви бачили розрахунки нафтових компаній? бо що таке операційна виробнича собівартість - це дуже гнучке питання, й дуже залежить від того, що ви хочете намалювати.
якщо на старих родовищах, які побудовані за часів срср й ці витрати не враховані - то теоретично може бути така цифра. але от проблема - нові родовища теж необхідно розвивати. до чого це - всі ці цифри з довідника "стеля".
й головне - державі потрібні всі ці надприбутки на нафті, за рахунок них фінансується бюджет. тому ціна нафти навіть 20-30 баксів - то катастрофа для Раші та проблеми для саудитів
Я серйозно вивчав це питання 7-8 років тому. Цифри мої більш-менш достовірні. Мене цікавило банальне питання: Як так, була нафта по 120 і тут бац і по 40 і НІЧОГО. Нічого не змінилось, усі добували нафту так як і раніше. Як так? Відповідь виявилась банальна - ціна добутку дуже низька. А там де не низька(напр. США, Канада) було реальне скорочення видобутку. Саме тому нафта не буде 20-30 баксів ніколи. Тому що рашка і СА продовжать добувати, а ось добуток в США загнеться на 80-90%. Відповідно США не допустять такої ціни.
Ладно, хватить мусолити цю тему. Ви вірите в казки і штампи, то продовжуйте вірити. Я якось більше довіряю фактам.
ні в мене, ні у вас немає достовірних даних. але оце "в мене факти, а у вас - казки" - чистої води демагогія.
Ukrainian написав:andrijk777 США (сланцевая нефть) – 36$; Россия (старые месторождения) – 32$; США (шельф Мексиканского залива) – 29$; Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21$; Канада (битумная нефть) – 16$; Россия (новые месторождения) – 16$; Нигерия – 15$; Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139$; Алжир – 12$; Ливия – 11$; Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10$; Казахстан – 10$; Иран – 9$; Саудовская Аравия – 8$. https://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti
Неправда по дуже багатьом позиціям. Елементарне питання: Якщо так все дешево то чому ціна нафти 80$ а не 40$? Чому "старые месторождения" дорожчі за "новые месторождения"? Це взагалі не логічно тому що старі вже освоєні, амортизовані і без кредитів. А нові потрібно "освоювати" - а це левова частка витрат. Чому США і Канада сильно зменшили видобуток коли ціна нафти була 45$? І просто циферкам я вже давно не вірю. Потрібно мати або репутацію або пояснювати свої циферки. Ті того ні іншого там не має.
й витрати по Раші по старих та нових родовищах нафти можуть бути такими за умови, що це чисті операційні витрати, без урахування капітальних інвестицій.
й тоді на старих родовищах вже вихід нафти набагато менший, туди потрібно додатково закачувати рідину. а на нових перспективних, після витрат на обладнання - операційні витрати дійсно можуть бути невеликими - нафта поки сама фонтанує
Shaman В рашке фонтанировать нефть уже не может там, куда гусеничная техника по зимнику доехать может. Она при Горбачёве последний раз там отфонтанировала, да при Боре всё что легко качалось продали да за копьё Так что в себестоимость добычи 10уе/баррель за Енисеем и на берегу моря Лаптевых забудьте Кстати почему в Венесуэле вдруг 139уе/баррель нефти накачать? Рабочая сила копейки, глубин в 5-7км нет.