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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:52

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги.

Отже
Волга, 10+ років від дати випуску=50 000 грн = 20літрів/100км=10 грн/км
Ліф , 10+ років від дати випуску=320 000 грн = 15квт*год/100км=1 грн/км


Скільки кілометрів повинна приїхати Волга , щоб по всім параметрам стати дорожчою від Ліфа?
(320 000 - 50 000)/ (10-1)=30 000 км....

Якщо будете брати НОВУ волгу то вона коштувала ДОРОЖЧЕ НОВОГО ліфа ЗАВЖДИ , бо позиціонувалась як машина бізнес класу(категорія Д) на відміну від Ліфа який мав категорію В

Мова йшла про старі і нові нафтові свердловини.
До чого тут Волга і Ліф?
andrijk777
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