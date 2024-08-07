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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 07 сер, 2024 10:52
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги.
Отже
Волга, 10+ років від дати випуску=50 000 грн = 20літрів/100км=10 грн/км
Ліф , 10+ років від дати випуску=320 000 грн = 15квт*год/100км=1 грн/км
Скільки кілометрів повинна приїхати Волга , щоб по всім параметрам стати дорожчою від Ліфа?
(320 000 - 50 000)/ (10-1)=30 000 км....
Якщо будете брати НОВУ волгу то вона коштувала ДОРОЖЧЕ НОВОГО ліфа ЗАВЖДИ , бо позиціонувалась як машина бізнес класу(категорія Д) на відміну від Ліфа який мав категорію В
Мова йшла про старі і нові нафтові свердловини.
До чого тут Волга і Ліф?
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