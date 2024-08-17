andrijk777 Спочатку розберіться між своїми особистостями в голові-а вже потім питайте в мене Я відповідав на те що ви процитували Де у Вашій цитаті є питання вишок? Але якщо хочете про вишки - то отримуйте мікроконсультацію 1 Для того щоб вишка запрацювала треба вкласти гроші не тільки в її буріння а й в навколишню інфраструктуру ( ті самі енергомережі і нафтопроводи.. чи будете відрами носити?) 2 Ту саму собівартість розраховують виходячи з а - обємів ресурсу б - вартості добування ресурсу( у цю вартість вкладено все ) отже ( цифри приблизні) 10 доларів=вартість нафти яку можна викачати/вартість добування.... 3 Так як в сьогоднішній ціні сидять податки..то( знову приблизно) 80 світова=50 виробнику 70 світова=45 виробнику ..... 30 світова=10 виробнику... 4 От і виходить При експлуатації свердловини 15-20 років , перших 10 років в свердловину виробник вкладає більше ніж він отримає( час за який він викачає і продасть 50+% цієї свердловини...і тільки через 10 років він починає отримувати прибуток.... А грошенят у виробника то й катма... Якщо Газпром- збитковий..то звідки візьмуться гроші у підрозділі Газпрому під назвою Газпром-Нефть ?
В них проблеми з якісним 95-м бензином. Виробництво явно менше ніж споживання. В Криму 95-й вже по талонам. Ціна 67 рублів. Але люди кажуть, що дуже погана якість того 95-го, справа в тому, що усілякі маленьки контори в них дешманять в гаражах умовний 92-й, але то взагалі не зрозумілий продукт, відвантажень нормального з заводів мало. Ось АЗС і беруть не зрозуміоий 92-й зроблений на колінах і бухкають туди присадки, мовляв буде 95-й, але той 92-й то свого роду "маркетинг", це може бути і 76-й з 80-м бензином, присадки мало допомогають бо відверту бодягу важко покращити. Родичам в Криму порадили заправлятись "100-м", це точно 95-й заводський бензин по суті, но він по 100 рублів, для них це пока дорого... Так що санкції Малюка-Буданова діють, почались проблеми на бензоколонці з якісним бензином...
Сейчас уже больше 98% китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Это касается и региональных игроков. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и даже вырасти цены, предупредил эксперт. Он пояснил: российскому бизнесу сейчас сложно что-то купить в КНР.
Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, выяснили «Известия». При этом с мая именно через них начал вести расчеты российский бизнес. Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту. Как работают эти варианты и какие еще есть сложности — в материале «Известий». https://www.businessinsider.com/russia- ... ons-2024-8