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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:52

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Порахуйте амортизацію нового leaf. Він втрачає в ціні значно більші суми ніж ціна бензину для радянської Волги.

Отже
Волга, 10+ років від дати випуску=50 000 грн = 20літрів/100км=10 грн/км
Ліф , 10+ років від дати випуску=320 000 грн = 15квт*год/100км=1 грн/км


Скільки кілометрів повинна приїхати Волга , щоб по всім параметрам стати дорожчою від Ліфа?
(320 000 - 50 000)/ (10-1)=30 000 км....

Якщо будете брати НОВУ волгу то вона коштувала ДОРОЖЧЕ НОВОГО ліфа ЗАВЖДИ , бо позиціонувалась як машина бізнес класу(категорія Д) на відміну від Ліфа який мав категорію В

Мова йшла про старі і нові нафтові свердловини.
До чого тут Волга і Ліф?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 16:54

andrijk777
Спочатку розберіться між своїми особистостями в голові-а вже потім питайте в мене
Я відповідав на те що ви процитували
Де у Вашій цитаті є питання вишок?
Але якщо хочете про вишки - то отримуйте мікроконсультацію
1 Для того щоб вишка запрацювала треба вкласти гроші не тільки в її буріння а й в навколишню інфраструктуру ( ті самі енергомережі і нафтопроводи.. чи будете відрами носити?)
2 Ту саму собівартість розраховують виходячи з
а - обємів ресурсу
б - вартості добування ресурсу( у цю вартість вкладено все )
отже ( цифри приблизні)
10 доларів=вартість нафти яку можна викачати/вартість добування....
3 Так як в сьогоднішній ціні сидять податки..то( знову приблизно)
80 світова=50 виробнику
70 світова=45 виробнику
.....
30 світова=10 виробнику...
4 От і виходить
При експлуатації свердловини 15-20 років , перших 10 років в свердловину виробник вкладає більше ніж він отримає( час за який він викачає і продасть 50+% цієї свердловини...і тільки через 10 років він починає отримувати прибуток....
А грошенят у виробника то й катма...
Якщо Газпром- збитковий..то звідки візьмуться гроші у підрозділі Газпрому під назвою Газпром-Нефть ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:36

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 серпня: 226.5 (-3.1) млрд Юанів, 298.8(-4.8 ) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:23

  Дюрі-бачі написав:Резерв москалів станом на 1 серпня: 226.5 (-3.1) млрд Юанів, 298.8(-4.8 ) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...


Международные резервы РФ на 1 августа выше, чем на 1 января. https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/
Buster
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:30

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

В них проблеми з якісним 95-м бензином.
Виробництво явно менше ніж споживання.
В Криму 95-й вже по талонам.
Ціна 67 рублів.
Але люди кажуть, що дуже погана якість того 95-го, справа в тому, що усілякі маленьки контори в них дешманять в гаражах умовний 92-й, але то взагалі не зрозумілий продукт, відвантажень нормального з заводів мало.
Ось АЗС і беруть не зрозуміоий 92-й зроблений на колінах і бухкають туди присадки, мовляв буде 95-й, але той 92-й то свого роду "маркетинг", це може бути і 76-й з 80-м бензином, присадки мало допомогають бо відверту бодягу важко покращити.
Родичам в Криму порадили заправлятись "100-м", це точно 95-й заводський бензин по суті, но він по 100 рублів, для них це пока дорого...
Так що санкції Малюка-Буданова діють, почались проблеми на бензоколонці з якісним бензином...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:54

Отакої

Сейчас уже больше 98% китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Это касается и региональных игроков. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и даже вырасти цены, предупредил эксперт. Он пояснил: российскому бизнесу сейчас сложно что-то купить в КНР.

Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, выяснили «Известия». При этом с мая именно через них начал вести расчеты российский бизнес. Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту. Как работают эти варианты и какие еще есть сложности — в материале «Известий».
https://www.businessinsider.com/russia- ... ons-2024-8
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 13:21

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Новий історичний максимум: яка країна видобуває найбільше нафти у світі
- США досягли нового історичного рекорду за видобутком нафти, досягнувши 13,4 мільйона барелів на добу.
- Обсяги видобування нафти у країні зросли на 800 тисяч барелів на день порівняно з попереднім роком.
- У березні США вже оголосили, що видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, що засвідчує стрімке зростання видобутку.

якось пропустив такі розклади в нафтовидобутку. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели, то Раша з подивом дізнається що її нафта не так й потрібна...
Shaman
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  #<1 ... 83848586
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