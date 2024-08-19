andrijk777 Спочатку розберіться між своїми особистостями в голові-а вже потім питайте в мене Я відповідав на те що ви процитували Де у Вашій цитаті є питання вишок? Але якщо хочете про вишки - то отримуйте мікроконсультацію 1 Для того щоб вишка запрацювала треба вкласти гроші не тільки в її буріння а й в навколишню інфраструктуру ( ті самі енергомережі і нафтопроводи.. чи будете відрами носити?) 2 Ту саму собівартість розраховують виходячи з а - обємів ресурсу б - вартості добування ресурсу( у цю вартість вкладено все ) отже ( цифри приблизні) 10 доларів=вартість нафти яку можна викачати/вартість добування.... 3 Так як в сьогоднішній ціні сидять податки..то( знову приблизно) 80 світова=50 виробнику 70 світова=45 виробнику ..... 30 світова=10 виробнику... 4 От і виходить При експлуатації свердловини 15-20 років , перших 10 років в свердловину виробник вкладає більше ніж він отримає( час за який він викачає і продасть 50+% цієї свердловини...і тільки через 10 років він починає отримувати прибуток.... А грошенят у виробника то й катма... Якщо Газпром- збитковий..то звідки візьмуться гроші у підрозділі Газпрому під назвою Газпром-Нефть ?
В них проблеми з якісним 95-м бензином. Виробництво явно менше ніж споживання. В Криму 95-й вже по талонам. Ціна 67 рублів. Але люди кажуть, що дуже погана якість того 95-го, справа в тому, що усілякі маленьки контори в них дешманять в гаражах умовний 92-й, але то взагалі не зрозумілий продукт, відвантажень нормального з заводів мало. Ось АЗС і беруть не зрозуміоий 92-й зроблений на колінах і бухкають туди присадки, мовляв буде 95-й, але той 92-й то свого роду "маркетинг", це може бути і 76-й з 80-м бензином, присадки мало допомогають бо відверту бодягу важко покращити. Родичам в Криму порадили заправлятись "100-м", це точно 95-й заводський бензин по суті, но він по 100 рублів, для них це пока дорого... Так що санкції Малюка-Буданова діють, почались проблеми на бензоколонці з якісним бензином...
Сейчас уже больше 98% китайских банков отказываются принимать прямые трансакции из России, подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Это касается и региональных игроков. Из-за этого в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и даже вырасти цены, предупредил эксперт. Он пояснил: российскому бизнесу сейчас сложно что-то купить в КНР.
Небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле, выяснили «Известия». При этом с мая именно через них начал вести расчеты российский бизнес. Предполагалось, что они менее подвержены санкциям Запада. За последние три недели ситуация с платежами в Китай еще усложнилась, рассказали «Известиям» представители бизнеса. Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР. Однако способы отправить деньги еще есть — спрос на платежных агентов вырос в разы, операции стали вести через гонконгские банки, также используют крипту. Как работают эти варианты и какие еще есть сложности — в материале «Известий». https://www.businessinsider.com/russia- ... ons-2024-8
- США досягли нового історичного рекорду за видобутком нафти, досягнувши 13,4 мільйона барелів на добу. - Обсяги видобування нафти у країні зросли на 800 тисяч барелів на день порівняно з попереднім роком. - У березні США вже оголосили, що видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна, що засвідчує стрімке зростання видобутку.
якось пропустив такі розклади в нафтовидобутку. якщо зняти санкції з Ірану та Венесуели, то Раша з подивом дізнається що її нафта не так й потрібна...
SLB , базирующаяся в Хьюстоне компания, ранее известная как Schlumberger, подписала новые контракты и наняла сотни сотрудников в стране даже после того, как два ее крупнейших конкурента в США, Baker Hughes и Halliburton, в 2022 году продали свои российские предприятия местным менеджерам. https://www.ft.com/content/c7bc6486-964 ... c9d8adeddb
An economic catastrophe is lurking beneath Russia’s GDP growth as Putin ‘throws everything into the fireplace’
In conclusion, the apparent resilience of the Russian economy is largely illusory, built on a precarious foundation of unsustainable government spending and short-term market factors. The recent ostensible growth spurt masks deep-seated structural weaknesses. As unsustainable stimulus inevitably fades, Russia faces an unenviable perfect storm of challenges: the exhaustion of foreign exchange reserves, an irreversibly strained labor market, rising inflation outside the control of the central bank, and the heavy burden of military expenditures for years to come.
The government’s approach has redirected resources away from productive sectors, cannibalizing the rest of the Russian economy to fund Putin’s war and stifling long-term growth prospects and innovation. With the economy having absorbed the wartime stimulus through credit expansion and increased investment into the defense industry, it now stands at a precipice. A significant economic slowdown or recession appears not just possible but increasingly probable.
Russia is set on a long-term trajectory of structural challenges under the weight of sanctions and elevated government spending—and the true cost of its economic policies is becoming ever more apparent. A looming economic catastrophe driven by the fundamental flaws in Russia’s current strategy will likely set the stage for severe long-term consequences that will play out in the years ahead.