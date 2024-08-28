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Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 28 сер, 2024 11:58
Андрій Пишний
Так, напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб - російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для рф секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю.
Для нас надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:
«Діасофт» – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку рф, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;
«ЦФТ» – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в рф, співпрацює з центробанком рф, є розробником російської платіжної системи «Золота Корона»;
АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.
Також одним із акцентів пресрелізу Міністерства фінансів США стало застереження для іноземних фінансових установ та урядів щодо нових представництв російських банків. Так, Міністерство фінансів США рекомендує країнам з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу.
Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона». За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.
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