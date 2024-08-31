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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:58

Перші результати нещодавнього масштабного пакета санкцій США

Андрій Пишний

Так, напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб - російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для рф секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю.

Для нас надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:
«Діасофт» – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку рф, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;
«ЦФТ» – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в рф, співпрацює з центробанком рф, є розробником російської платіжної системи «Золота Корона»;
АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

Також одним із акцентів пресрелізу Міністерства фінансів США стало застереження для іноземних фінансових установ та урядів щодо нових представництв російських банків. Так, Міністерство фінансів США рекомендує країнам з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу.

Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона». За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:43

ЛІПСІЦ розкрив СКІЛЬКИ ЩЕ ПРОТРИМАЄТЬСЯ економіка рф!

Дуже зважений, обгрунтований аналіз економіки рф у контексті війни.
https://www.youtube.com/watch?v=8cDbulVZk3Q
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 01:17

Центро банк кацапів занепокоєний :lol:

Russia’s ‘overheating’ economy to slow sharply next year, says central bank

Worsening labour shortages and western sanctions are crimping production

https://www.ft.com/content/553c50cf-aa2 ... f24cee2b1a
Ukrainian
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