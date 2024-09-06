У вівторок ввечері в українському медійному просторі вийшла новина з посиланням на статтю в Reuters, що МВФ планує місію в росію.

Новина вийшла напередодні місії МВФ в Україну. На той момент МВФ не надавав ніякого її підтвердження – Reuters зробив статтю на основі коментаря російського виконавчого директора в МВФ, який «похизувався» такою подією.



Яка ж місія МВФ може бути в рф?





МВФ не надає кредитування росії (з 1998 року) та не оказує технічну допомогу (з 2022 року – початку широкомасштабного вторгнення). Тобто зараз це буде місія для нагляду (surveillance mission), в рамках якої МВФ буде аналізувати економіку рф, а російська влада повинна буде надати всю необхідну економічну та статистичну звітність по своїй економіці.

Нагадаю, що зараз такого аналізу з даними, яким можна довіряти, не існує. Єдина міжнародна організація, яка системно проводить аналіз всіх країн – це МВФ. В останній раз МВФ проводив таку місію в рф ще в 2019 році, до пандемії і до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Що коїться в їх економіці та не агрегованій звітності, Фонд може тільки здогадуватися, отримуючи дані тільки непрямими методами. Здогадуємось і ми, і всі західні партнери. А хотілось би все ж таки дізнатися. Наприклад, Article IV звіт по Україні доступний на сайті МВФ. Тобто росія знає про нашу економіку, а ми і наші партнери достовірно не знаємо про їх економіку.

ак чому і навіщо ж тоді організується ця місія зараз?

Як я написав вверху – по-перше, тому що наші ключові міжнародні партнери хочуть зрозуміти, що коїться в економіці росії. Вони хочуть зрозуміти, як працюють санкції – на основі прямих даних, достовірність яких перевірить МВФ. І тому великі «акціонери» МВФ просять організувати таку місію зараз.



А чи може рф відмовитися приймати місію МВФ?



Теоретично – так, але країни-члени зобов'язані співпрацювати з МВФ у проведенні регулярного нагляду (surveillance) за їхньою економікою. Якщо країна-член МВФ відмовляється прийняти AIV mission або не співрацює з МВФ під час місії, це може мати серйозні наслідки, так як відмова є порушенням зобов'язань країни-члена згідно зі Статтею IV Статуту МВФ, про який я писав вище.

Якщо все ж таки країна відмовляється або поводиться некооперативно під час surveillance mission, то МВФ спочатку намагатиметься зрозуміти причини відмови від співпраці, знайти компромісне рішення або примусити країну до кооперації згідно статуту Фонду. Якщо країна продовжує відмовлятися, МВФ може ініціювати формальну процедуру розгляду ситуації на рівні Виконавчої ради (Executive Board). Такі кейси в історії Фонду були, але не на моїй практиці.

Як результат такої некооперації, МВФ може призупинити право голосу країни в МВФ. І це важливо – тобто, якщо під час місії Фонд наполегливо запросить інформацію, яку рф не захоче або не зможе надати, це може стати приводом для дій, які я описав више.



І останнє - яким може бути результат такої місії для рф?



По-перше, для МВФ це точно не буде легка місія. Ми з вами знаємо підступність росії та її влади. Вони точно спробують не надати всю інформацію Фонду, щось спробують сховати, перекрутити. Важливо, щоб керівник місії (він досить досвідчений експерт) зміг це зрозуміти і зміг цьому протистояти. Росія захоче використати Фонд для легітимізації своїх політик, і керівник місії повинен цього не допустити.

Для нас важливо, як команда Фонду в тексті звіту розкриє питання впливу санкцій на економіку рф. Для зовнішніх користувачів цієї інформації в країнах наших партнерів буде можливо зрозуміти, які санкції працюють, які ні, та які та як можна посилити.

Цікавим питанням буде розкриття даних по золотовалютних резервах, які центробанк рф не розкриває детально з 2022 року. А нам потрібні ці дані в тому числі для майбутньої конфіскації.

Можливим буде сценарій, при якому рф не надасть якусь інформацію та відмовиться від кооперації. Тоді, як я писав вище, це буде порушенням Статуту Фонду – і може бути причиною, по якої рф буде позбавлена права голосу. Теж непоганий варіант – я його повністю не виключаю.

Але, якщо місія буде завершена і звіт випущений, ми з вами і всі зовнішні користувачі отримаємо підтверджені дані по економіці росії – зараз такої інформації у нас з вами немає. А хотілось би мати. В тому числі, щоб планувати наступні економічні дії проти ворога.