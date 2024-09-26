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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 11:58

Перші результати нещодавнього масштабного пакета санкцій США

Андрій Пишний

Так, напередодні Дня Незалежності України США застосували персональні санкції до 400 фізичних та юридичних осіб - російських підприємств та компаній із третіх держав (Китай, ОАЕ та інші), що працюють у стратегічно важливих для рф секторах економіки та залучені до схем постачання в обхід санкцій, а також суттєво посилили заходи у сфері експортного контролю.

Для нас надважливим є те, що до цього переліку партнери включили одразу три російських компанії – одних із найбільших провайдерів програмного забезпечення та ІТ-рішень для банків та фінансового сектору:
«Діасофт» – один із розробників Системи передачі фінансових повідомлень центробанку рф, щодо якої запроваджено секторальні санкції ЄС;
«ЦФТ» – один із найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінсектору в рф, співпрацює з центробанком рф, є розробником російської платіжної системи «Золота Корона»;
АТОЛ – постачальник платіжних рішень, виробник pos-терміналів, пов’язаний із сервісом Sigmapay для розрахунків росіян у Туреччині.

Також одним із акцентів пресрелізу Міністерства фінансів США стало застереження для іноземних фінансових установ та урядів щодо нових представництв російських банків. Так, Міністерство фінансів США рекомендує країнам з обережністю надавати дозвіл будь-якій російській фінансовій установі на відкриття нової філії в їхніх юрисдикціях, адже це може наражати фінансові системи країн на високі ризики в частині санкційного комплаєнсу.

Вже спостерігаємо фактично моментальний ефект від санкційного пакета: низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона». За інформацією банків, призупинення співпраці зумовлене додатковими перевірками щодо зв’язку з санкційними особами з метою дотримання міжнародних економічних санкцій.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 19:43

ЛІПСІЦ розкрив СКІЛЬКИ ЩЕ ПРОТРИМАЄТЬСЯ економіка рф!

Дуже зважений, обгрунтований аналіз економіки рф у контексті війни.
https://www.youtube.com/watch?v=8cDbulVZk3Q
fler
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 01:17

Центро банк кацапів занепокоєний :lol:

Russia’s ‘overheating’ economy to slow sharply next year, says central bank

Worsening labour shortages and western sanctions are crimping production

https://www.ft.com/content/553c50cf-aa2 ... f24cee2b1a
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:35

Владислав Рашкован

У вівторок ввечері в українському медійному просторі вийшла новина з посиланням на статтю в Reuters, що МВФ планує місію в росію.
Новина вийшла напередодні місії МВФ в Україну. На той момент МВФ не надавав ніякого її підтвердження – Reuters зробив статтю на основі коментаря російського виконавчого директора в МВФ, який «похизувався» такою подією.

Яка ж місія МВФ може бути в рф?


МВФ не надає кредитування росії (з 1998 року) та не оказує технічну допомогу (з 2022 року – початку широкомасштабного вторгнення). Тобто зараз це буде місія для нагляду (surveillance mission), в рамках якої МВФ буде аналізувати економіку рф, а російська влада повинна буде надати всю необхідну економічну та статистичну звітність по своїй економіці.
Нагадаю, що зараз такого аналізу з даними, яким можна довіряти, не існує. Єдина міжнародна організація, яка системно проводить аналіз всіх країн – це МВФ. В останній раз МВФ проводив таку місію в рф ще в 2019 році, до пандемії і до повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Що коїться в їх економіці та не агрегованій звітності, Фонд може тільки здогадуватися, отримуючи дані тільки непрямими методами. Здогадуємось і ми, і всі західні партнери. А хотілось би все ж таки дізнатися. Наприклад, Article IV звіт по Україні доступний на сайті МВФ. Тобто росія знає про нашу економіку, а ми і наші партнери достовірно не знаємо про їх економіку.
ак чому і навіщо ж тоді організується ця місія зараз?
Як я написав вверху – по-перше, тому що наші ключові міжнародні партнери хочуть зрозуміти, що коїться в економіці росії. Вони хочуть зрозуміти, як працюють санкції – на основі прямих даних, достовірність яких перевірить МВФ. І тому великі «акціонери» МВФ просять організувати таку місію зараз.

А чи може рф відмовитися приймати місію МВФ?

Теоретично – так, але країни-члени зобов'язані співпрацювати з МВФ у проведенні регулярного нагляду (surveillance) за їхньою економікою. Якщо країна-член МВФ відмовляється прийняти AIV mission або не співрацює з МВФ під час місії, це може мати серйозні наслідки, так як відмова є порушенням зобов'язань країни-члена згідно зі Статтею IV Статуту МВФ, про який я писав вище.
Якщо все ж таки країна відмовляється або поводиться некооперативно під час surveillance mission, то МВФ спочатку намагатиметься зрозуміти причини відмови від співпраці, знайти компромісне рішення або примусити країну до кооперації згідно статуту Фонду. Якщо країна продовжує відмовлятися, МВФ може ініціювати формальну процедуру розгляду ситуації на рівні Виконавчої ради (Executive Board). Такі кейси в історії Фонду були, але не на моїй практиці.
Як результат такої некооперації, МВФ може призупинити право голосу країни в МВФ. І це важливо – тобто, якщо під час місії Фонд наполегливо запросить інформацію, яку рф не захоче або не зможе надати, це може стати приводом для дій, які я описав више.

І останнє - яким може бути результат такої місії для рф?

По-перше, для МВФ це точно не буде легка місія. Ми з вами знаємо підступність росії та її влади. Вони точно спробують не надати всю інформацію Фонду, щось спробують сховати, перекрутити. Важливо, щоб керівник місії (він досить досвідчений експерт) зміг це зрозуміти і зміг цьому протистояти. Росія захоче використати Фонд для легітимізації своїх політик, і керівник місії повинен цього не допустити.
Для нас важливо, як команда Фонду в тексті звіту розкриє питання впливу санкцій на економіку рф. Для зовнішніх користувачів цієї інформації в країнах наших партнерів буде можливо зрозуміти, які санкції працюють, які ні, та які та як можна посилити.
Цікавим питанням буде розкриття даних по золотовалютних резервах, які центробанк рф не розкриває детально з 2022 року. А нам потрібні ці дані в тому числі для майбутньої конфіскації.
Можливим буде сценарій, при якому рф не надасть якусь інформацію та відмовиться від кооперації. Тоді, як я писав вище, це буде порушенням Статуту Фонду – і може бути причиною, по якої рф буде позбавлена права голосу. Теж непоганий варіант – я його повністю не виключаю.
Але, якщо місія буде завершена і звіт випущений, ми з вами і всі зовнішні користувачі отримаємо підтверджені дані по економіці росії – зараз такої інформації у нас з вами немає. А хотілось би мати. В тому числі, щоб планувати наступні економічні дії проти ворога.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 вересня: 223.8 (-2.7) млрд Юанів, 293.2 (-5.6) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 19:40

Кацапи підняли ставку до 19%
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 05:16

В кацапів

Китай нанес издевательский удар по экономическим отношениям с Россией. Власти Китая запретили своим автопроизводителям инвестировать в РФ, несмотря на публичные заявления Пекина и Москвы о "стратегическом партнерстве".

Ну и добавки...

Падение спроса на нефть в Китае заложило мину под российский бюджет. Поднебесная больше не нуждается в таком количестве нефти, как раньше, а для Москвы Китай - ключевое направление экспорта.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 20:10

Американці нарощують видобуток нафти тому ціни і падають. СА навпаки зменшила. Кацапи балансують вниз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:23

Що по російському бюджету

Юрій Гайдай

Зменшення соціальних видатків наступного року, навіть номінальних, зменшення видатків на медицину та освіту в реальному вимірі, тобто з поправкою на інфляцію.
Все - на війну: приріст "оборонних" видатків - 27%, до $142 млрд. У нас майже втричі менше - $53 млрд.

Разом сектор "оборони та безпеки" вижере 40% бюджету. Але це зовсім інші 40% бюджету, ніж у нас, з ряду причин:

1) В РФ істотно більша частка силового/репресивного апарату, який не воює, але їсти просить. Це вже викликає незадоволення у холопів, але хто їх питатиме. Силовики - основа режиму, тому їх годуватимуть і на фронт не гнатимуть.
2) Якщо всі ЗСУ зосереджені на обороні країни, то у РФ є "непродуктивні" видатки на всякі тихоокеанські бази флоту і т.п.
3) Частка видатків на оборону у ВВП РФ наступного року планується 6,2%. У нас в 2023 на оборону та безпеку разом пішло 40% ВВП! (це разом із збройною допомогою Заходу).

Податки в РФ підвищують, поки десь так само неістотно, як і у нас, за рахунок оподаткування доходів фізосіб та прибутків бізнесу, писав про це раніше.
Ну і звісно надто довіряти офіційним російським цифрам не варто, наприклад у дефіцит 0,6% від ВВП я не вірю. Не зведуть, як і цього року вже вдвічі не сходиться від планового.
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Ірина_
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