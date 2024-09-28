Додано: Суб 28 вер, 2024 13:08

Экономика России сталкивается с серьёзной проблемой — стагфляцией, при которой одновременно растут цены (инфляция) и замедляется экономика.

Экономика России сигнализирует о более серьёзном кризисе, чем рецессия (устойчивое падение), заявили вчера в ведомстве Набиуллиной.

Простыми словами, о чем шла речь в докладе:



Стагфляция — это сложнее, чем обычная рецессия, потому что меры для борьбы с инфляцией, как правило, препятствуют экономическому росту.

Центральный банк сообщает, что инфляция растёт, несмотря на слабый спрос. Основные причины — растущие военные расходы и нехватка рабочи рук, что приводит к росту зарплат. Из-за этого инфляция остаётся высокой, а экономика ослабевает. Центробанк уже повысил процентные ставки до 19%, но это никак не помогает улучшить ситуацию.

Если ничего не изменится, Россия в 2025-м году столкнется с ещё более серьёзным кризисом, похожим на тот, что был в США в 1970-х годах. Спойлер — ничего не изменится и станет только хуже.

Короче, в будущем году существенное падение доходов и уровня жизни коснется всех. Кризис начнут ощущать даже те, кому до сих пор удавалось делать вид, что «санкции нам только на пользу».