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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:08

Экономика России сталкивается с серьёзной проблемой — стагфляцией, при которой одновременно растут цены (инфляция) и замедляется экономика.
Экономика России сигнализирует о более серьёзном кризисе, чем рецессия (устойчивое падение), заявили вчера в ведомстве Набиуллиной.
Простыми словами, о чем шла речь в докладе:

Стагфляция — это сложнее, чем обычная рецессия, потому что меры для борьбы с инфляцией, как правило, препятствуют экономическому росту.
Центральный банк сообщает, что инфляция растёт, несмотря на слабый спрос. Основные причины — растущие военные расходы и нехватка рабочи рук, что приводит к росту зарплат. Из-за этого инфляция остаётся высокой, а экономика ослабевает. Центробанк уже повысил процентные ставки до 19%, но это никак не помогает улучшить ситуацию.
Если ничего не изменится, Россия в 2025-м году столкнется с ещё более серьёзным кризисом, похожим на тот, что был в США в 1970-х годах. Спойлер — ничего не изменится и станет только хуже.
Короче, в будущем году существенное падение доходов и уровня жизни коснется всех. Кризис начнут ощущать даже те, кому до сих пор удавалось делать вид, что «санкции нам только на пользу».
fler
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 13:10

fler Є ще один важливий фактор, який не дає економіці впасти: кубишка повинна закінчитись. Бо москалі поховали сотні мільярдів на рахунках олігархів, а ті тепер їх віддають...
Дюрі-бачі
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