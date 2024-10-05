|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Суб 28 вер, 2024 13:08
Экономика России сталкивается с серьёзной проблемой — стагфляцией, при которой одновременно растут цены (инфляция) и замедляется экономика.
Экономика России сигнализирует о более серьёзном кризисе, чем рецессия (устойчивое падение), заявили вчера в ведомстве Набиуллиной.
Простыми словами, о чем шла речь в докладе:
Стагфляция — это сложнее, чем обычная рецессия, потому что меры для борьбы с инфляцией, как правило, препятствуют экономическому росту.
Центральный банк сообщает, что инфляция растёт, несмотря на слабый спрос. Основные причины — растущие военные расходы и нехватка рабочи рук, что приводит к росту зарплат. Из-за этого инфляция остаётся высокой, а экономика ослабевает. Центробанк уже повысил процентные ставки до 19%, но это никак не помогает улучшить ситуацию.
Если ничего не изменится, Россия в 2025-м году столкнется с ещё более серьёзным кризисом, похожим на тот, что был в США в 1970-х годах. Спойлер — ничего не изменится и станет только хуже.
Короче, в будущем году существенное падение доходов и уровня жизни коснется всех. Кризис начнут ощущать даже те, кому до сих пор удавалось делать вид, что «санкции нам только на пользу».
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5277
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 13:10
fler Є ще один важливий фактор, який не дає економіці впасти: кубишка повинна закінчитись. Бо москалі поховали сотні мільярдів на рахунках олігархів, а ті тепер їх віддають...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3827
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 12:39
Резерв москалів станом на 1 жовтня: 221.8 (-2.0) млрд Юанів, 292.5 (-0.8 ) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Вже офіційно планують дістати додатково 300 млрд. дерев'яних (22 млрд. Юанів або 60 тон золота) із ФНБ
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 05 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 2 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3827
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 жов, 2024 12:46
Дюрі-бачі написав:
Резерв москалів станом на 1 жовтня: 221 (-2.8 ) млрд Юанів, 292 (-1.2) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Вже офіційно планують дістати додатково 300 млрд. дерев'яних (22 млрд. Юанів або 60 тон золота) із ФНБ
знов почала москальня підвищувати виплати за СВО
вже поза 2мульйона тряпчиків
на каналі Істребіна є детальні таблиці
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16608
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
6
Додано: Суб 05 жов, 2024 12:59
Цікаво, що в планах бюджету 2025 пише, що ФНБ на початок 2025 має бути на 1/3 меншим, ніж є зараз. Тому однозначно москалі брешуть і в статистиці показують більше, ніж є реально в ФНБ. Потім в січні раптово зникне сотня тон золота, як минулого року...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3827
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|145
|193347
|
|