Denik написав:https://www.kommersant.ru/doc/6933906 Ціна на Brent вже впала нижче 73. Це означає ціну російської нафти FOB Чорне море або Балтійське море - менше обмеження 60 доларів за барель. В бюджет-2024 орків закладена ціна 71.3 при набагато більшому прогнозному видобутку. https://www.kommersant.ru/doc/6687478 Це означає лише те, що в 4-ому кварталі 2024 р орки збираються воювати з голою дупою й дефіцитом бюджета, який можна покрити лише заощадженнями під 16-18% річних. Капец фінансам орків вже близько.
Denik написав:В орків почався обвал на фінансових ринках. Падають облігації забудовників. Все схоже з іпотечною кризою в СЩА 2007-2008 року. Розкривається детально ситуацію тут: https://www.facebook.com/evgeny.istrebin Коротко - при обліковій ставці в 22% дохідність облігацій забудовника, що в найбільшій кризі становить вже 38% річних. Триває массована розпродаж !!!
Тут ось яка річ. Економічні проблеми, кризи з часом накривають усіх. Капут Китаю проророчать не один рік; Європа з ПІГСами раніше, як лунала; Штати десятиліттями хоронять.
А справа в тому, що навпаки - війна є виходом для оркостану. Класичним... Диктатури саме на ній тримаються і через них продовжують свій час. І вважайте, що це не північнокорейці дають допомогу рфії, а Китай через північнокорейців.
Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.
В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.
В продовження теми москальські цінні папери. Наскільки я зрозумів, Захід заморозив гроші, які вкладали москалі у Західні папери на суму 300 ярдів. АЛЕ, ще існують москальські папери, в які вкладали гроші західні "товарищі". Зараз обіг цих паперів "заморожений", тобто продать їх неможливо, але схоже люди хочуть їх позбавитись. Чому Захід не надає такої можливості? За яку саме суму йде мова- не знаю, але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.
Water написав:але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.
Так вже з 2000 москальських компаній виходять західні інвестори, але москалі побудували чергу і випускають такими темпами, що вихід на 8-10 років затягується...