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РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 00:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:https://www.kommersant.ru/doc/6933906
Ціна на Brent вже впала нижче 73. Це означає ціну російської нафти FOB Чорне море або Балтійське море - менше обмеження 60 доларів за барель.
В бюджет-2024 орків закладена ціна 71.3 при набагато більшому прогнозному видобутку.
https://www.kommersant.ru/doc/6687478
Це означає лише те, що в 4-ому кварталі 2024 р орки збираються воювати з голою дупою й дефіцитом бюджета, який можна покрити лише заощадженнями під 16-18% річних.
Капец фінансам орків вже близько.

По дохідності ОФЗ я був ще занадто "оптимістичним" з точки зору мінфіну орків.
Дохідність ОФЗ сягнула 22%
https://smart-lab.ru/q/ofz/order_by_yield/desc/
Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 01:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Denik
Кацапський коммерсант не відкривається, а смарт-лаб відкрився. А шо, нормальна дохідність. Так шоб взять, а потім якось нашкодить москальській економіці, мабуть не вийде перше- взять ці акції.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:14

  Denik написав:В орків почався обвал на фінансових ринках. Падають облігації забудовників. Все схоже з іпотечною кризою в СЩА 2007-2008 року.
Розкривається детально ситуацію тут:
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
Коротко - при обліковій ставці в 22% дохідність облігацій забудовника, що в найбільшій кризі становить вже 38% річних. Триває массована розпродаж !!!
Зображення

Тут ось яка річ.
Економічні проблеми, кризи з часом накривають усіх. Капут Китаю проророчать не один рік; Європа з ПІГСами раніше, як лунала; Штати десятиліттями хоронять.

А справа в тому, що навпаки - війна є виходом для оркостану. Класичним... Диктатури саме на ній тримаються і через них продовжують свій час.
І вважайте, що це не північнокорейці дають допомогу рфії, а Китай через північнокорейців.

Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.

В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:20

москальські цінні папери

В продовження теми москальські цінні папери.
Наскільки я зрозумів, Захід заморозив гроші, які вкладали москалі у Західні папери на суму 300 ярдів. АЛЕ, ще існують москальські папери, в які вкладали гроші західні "товарищі". Зараз обіг цих паперів "заморожений", тобто продать їх неможливо, але схоже люди хочуть їх позбавитись.
Чому Захід не надає такої можливості? За яку саме суму йде мова- не знаю, але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.

Так вже з 2000 москальських компаній виходять західні інвестори, але москалі побудували чергу і випускають такими темпами, що вихід на 8-10 років затягується...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 18:43

Мілов про кризу нерухомості на росії зробив більш свіже відео.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:23

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Резерв москалів станом на 1 листопада: 220.5 (-1.3) млрд Юанів, 283.5 (-9) тон золота.
Ще трохи продали, але темп дуже низький. Чекаємо розпродажу в грудні...
Дюрі-бачі
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