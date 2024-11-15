Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб. Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"
У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно. Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет. С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна. Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию. Посмотрите их милитаристские ролики. Война это риск и драйв.
Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб. Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"
У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно. Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет. С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна. Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию. Посмотрите их милитаристские ролики. Война это риск и драйв.
АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?
Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб. Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"
У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно. Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет. С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна. Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию. Посмотрите их милитаристские ролики. Война это риск и драйв.
АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?
UA написав:У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно. Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет. С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна. Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию. Посмотрите их милитаристские ролики. Война это риск и драйв.
АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?
airmax78 написав:Глядя как они массово самовыпиливаются подручными средствами, я уже начинаю верить что мы таки в самом деле не одиннарот.
В Украине насильно мобилизуют только Дунканов Маклаудов? Они проводят естественную селекционную работу В Украине насильственную отрицательную селекцию.
Это самый страшный результат этой войны: Украина теряет цвет нации, кацапы утилизируют генетический мусор. Мне кажется именно поэтому им не просто насрать на потери - у них они жестко запланированы. У меня единственная надежда на то, что этот генетический мусор будет утилизирован далеко не весь, вернется на болота и продолжит убивать и калечить окружающих (простых расеян) с утроенной энергией.