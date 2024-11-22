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Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 18:23

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

хтось не так давно зі мною дискутував, що в Китаї все добре. але тоді ще не було мейнстримом казати, що у Китаю великі проблеми. озветься це хтось? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 12:18

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб.
Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 12:51

Re: Руйнація економіки РФ з початком війни

Коли нафта подешевшає? фактори, які мають вплинути на зменшення ціни на нафту
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:04

  Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб.
Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"

У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно.
Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет.
С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна.
Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию.
Посмотрите их милитаристские ролики.
Война это риск и драйв.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:08

  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб.
Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"

У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно.
Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет.
С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна.
Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию.
Посмотрите их милитаристские ролики.
Война это риск и драйв.

АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:13

  барабашов написав:
  UA написав:
  Дюрі-бачі написав:Виплати за поранення зменшили з 3 млн. до 100 тис. руб.
Тепер вже офіційно: "гроші закінчуються"

У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно.
Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет.
С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна.
Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию.
Посмотрите их милитаристские ролики.
Война это риск и драйв.

АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?

Вот на таких это рассчитано
https://neolurk.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D ... 1%8B%D0%BA
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:34

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:У них основные выплати при подписании контракта и ежемесячно.
Человек думающий "А что выплатят в случае чего?" скорее всего воевать вообще не пойдет.
С точки зрении мотивации их система рекрутинга идеальна.
Цепляют рисковую, безбашенную целевую аудиторию.
Посмотрите их милитаристские ролики.
Война это риск и драйв.

АУЕшников и прочих детей, выросших на "Бригаде", "Бумере" и подобной лабуде?

Вот на таких это рассчитано
https://neolurk.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D ... 1%8B%D0%BA

Глядя как они массово самовыпиливаются подручными средствами, я уже начинаю верить что мы таки в самом деле не одиннарот.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:04

  UA написав:
  airmax78 написав:Глядя как они массово самовыпиливаются подручными средствами, я уже начинаю верить что мы таки в самом деле не одиннарот.

В Украине насильно мобилизуют только Дунканов Маклаудов?
Они проводят естественную селекционную работу
В Украине насильственную отрицательную селекцию.

Это самый страшный результат этой войны: Украина теряет цвет нации, кацапы утилизируют генетический мусор. Мне кажется именно поэтому им не просто насрать на потери - у них они жестко запланированы.
У меня единственная надежда на то, что этот генетический мусор будет утилизирован далеко не весь, вернется на болота и продолжит убивать и калечить окружающих (простых расеян) с утроенной энергией.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Bank of China почав блокувати юаневі перекази до рф з її «дружніх» країн

Як, на Вашу думку, це вплине на економіку рф?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 13:34

Ярослав Железняк

Це нові санкції по Газпромбанку та іншим. Зараз важко спрогнозувати всі наслідки, але вони точно будуть, і точно нерайдужні для болот. Черговий дороговказ для рубля в знайомому для них напрямку корабля»

https://home.treasury.gov/news/press-re ... qwQRHUfp3g
Ірина_
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